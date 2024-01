Possibili uscite. Urbanski e Corazza, ipotesi prestiti per trovare minuti

Il Bologna riflette sull’eventualità di mandare in prestito Urbanski e Corazza: ma solo a patto che arrivi una proposta in cui sia garantito spazio ai due giovani rossoblù. Anche per questo il Bologna non scarta l’idea di prendere anche Amian, oltre a Ilic, qualora Magno si rivelasse irraggiungibile. E anche per questo si lavora per due operazioni di prospettiva a centrocampo: una porta a Rocco Vata, classe 2005 del Celtic, fantasista che può giocare esterno (come Urbanski) e Paumgartner, mediano del Liefering (serie B austriaca) e impiegato in Youth League dal RedBull Salisburgo. E’ anche attorno ai giovanissimi che ruota il mercato di gennaio rossoblù, con la dirigenza al lavoro con il Bruges per Bjorn Meijer (20), terzino sinistro: perché tra il riscatto a 15 milioni di Kristiansen e un Lykogiannis in scadenza con opzione di rinnovo fino al 2025 il Bologna deve pensare al da farsi anche in questo ruolo, in chiave futura.

Intanto l’ex rossoblù Arthur Theate continua a essere accostato a squadre italiane: dopo Roma e Milan, ora è la volta del Napoli che sarebbe sulle tracce del difensore belga del Rennes.

m. g.