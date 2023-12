Primavera. Alle 13 il match con la Fiorentina

Vuole continuare a volare la primavera del Bologna, che dopo avere battuto in sequenza Monza, Lazio e Juventus si troverà quest’oggi ad affrontare, per l’ultima fatica del 2023, la Fiorentina di Galloppa, che sarà ospite dei rossoblù a Casteldebole alle ore 13 (diretta su Sportitalia). Il Bologna di Vigiani, che ha saputo riprendersi dopo un avvio shock, è al momento tredicesimo in classifica, staccato di 4 punti rispetto alla Fiorentina penultimo. Un successo permetterebbe ai rossoblù di avvicinarsi alla zona sinistra della classifica. Rientra Svoboda in difesa.

g.g.