Primavera ko 1-2. Ebone non basta, il derby al Cesena

CESENA

: Happonen, Puukko, De Luca, Labedzki (1’st Tonin), Lai (23’st Mangiameli), Ebone, Menegazzo, Ravaglioli (23’st Oliviero), Papazov, Baroncioni (43’st Tordiglione), Byar. A disp.: Pessina, Velilles, Mazzetti, Karlsson, Schjott. All. Rivalta.

CESENA: Montalti, Mattioli, Castorri (41’st Ghinelli), Perini (35’st Abbondanza), Tosku (23’st Wade), Ronchetti, Arpino (23’st Zamagni D.), Pitti, Manetti, Gallea, Dolce. A disp.: Veliaj, Demko, Domeniconi, Zamagni T., Valmori, Lontani, Okolo. All. Campedelli.

Arbitro: Zago di Conegliano.

Reti: 11’pt e 25’pt Tosku (C), 30’st rig. Ebone (B). Note: ammoniti Baroncioni (B), Arpino (C), Pitti (C).

I giovani rossoblù steccano ancora e perdono il derby in casa contro il Cesena. Secondo ko di fila per la Primavera di Rivalta, che paga un inizio-shock, bucata per due volte dall’albanese Tosku nei primi 25 minuti. Nel finale, Ebone prova a riaprirla segnando dal dischetto, poi, sono gli interventi di Montalti a tenere al sicuro la porta dei romagnoli, che trovano i loro primi tre punti della stagione. Mercoledì alle 12.30, sempre a Crespellano, il Bologna Primavera giocherà la prima partita di sempre in Youth League contro gli ucraini dello Shaktar, gustoso antipasto della sfida serale dei "grandi" al Dall’Ara.

Giovanni Poggi