Bologna Fc, compleanno col sorriso per Cambiaghi: ritorno in campo

Bologna, 28 dicembre 2024 – Non poteva esserci compleanno migliore per Nicolò Cambiaghi. L’esterno rossoblù, che proprio oggi compie 24 anni, ha riassaggiato l’erba di Casteldebole a oltre quattro mesi dall’infortunio che ne ha compromesso la stagione.

L’ex Empoli si era infortunato nella prima gara di campionato contro l’Udinese al Dall’Ara a fine agosto, rimediando una lesione al legamento crociato del ginocchio destro con conseguente operazione per la sua ricostruzione. Da quel momento era iniziato il lungo percorso riabilitativo, con Cambiaghi costretto a seguire a distanza le sorti dei suoi compagni di squadra. Proprio ieri sui profili del Bologna è comparso un breve reel in cui si vede l’esterno offensivo sorridente che da i primi calci al pallone e si muove sul campo di allenamento del Centro Tecnico Niccolò Galli, iniziando il percorso di allenamento differenziato che sancisce ufficialmente anche l’avvio del suo lavoro più intenso per il rientro in campo.

Cambiaghi era stato uno dei primi colpi del calciomercato estivo rossoblù, voluto fortemente da Sartori con il placet di Italiano che nella preparazione l’ha sempre impiegato dimostrando di voler puntare forte su di lui. L’infortunio è stata una doccia fredda, con il ventiquattrenne brianzolo costretto a ricominciare tutto da capo dopo un’estate da protagonista nel pre-campionato. Il percorso di recupero è ancora lungo ma Cambiaghi potrebbe tornare in campo già tra qualche settimana, presumibilmente a febbraio anche se molto dipenderà dal suo percorso di recupero. Intanto Italiano si gode la bella notizia, con lo stesso ragazzo che ha potuto festeggiare il suo compleanno con il ritorno agli allenamenti. La squadra continua poi a preparare l’ultima gara dell’anno, la sfida casalinga contro il Verona in programma lunedì 30 alle 20.45 al Dall’Ara. Recuperato Dan Ndoye che, dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina, si sta già allenando con i compagni, Italiano attende ancora il rientro di Aebischer ed El Azzouzi, impegnati ancora con il percorso di recupero dai rispettivi infortuni. I rossoblù si alleneranno anche domani alle ore 11 a Casteldebole, con il tecnico di Karlsruhe che parlerà alla stampa alla vigilia del match con gli scaligeri.