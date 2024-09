Primavera. La Cremonese arriva domani. La band di Rivalta cerca il sorriso

Vittoria cercasi per la Primavera di Claudio Rivalta che deve ritrovare la strada per i 3 punti dopo aver incassato un’altra sconfitta a tempo quasi scaduto contro i pari età dello Shakhtar Donetsk. Pur esprimendo sempre una buona qualità di gioco, anche contro gli ucraini in Youth League non è arrivata la vittoria, ma anzi una sconfitta beffa per come si è consumata, dopo la rimonta messa in atto dai baby rossoblù che tuttavia è stata vanificata. Contro la Cremonese De Luca e compagni cercheranno di concretizzare al meglio il lavoro e ripartire in campionato per ritrovare anche solidità mentale in vista dell’ostica trasferta del 2 ottobre contro il Liverpool. Le possibilità offerte dalla Youth League in termini di esperienza saranno fondamentali proprio perché cercare di fare il meglio possibile in campionato. Iniziando proprio dalla gara di Crespellano di domani (spostata rispetto all’iniziale data fissata per domenica). E se nella Champions per gli under 20 non c’è la possibilità di schierare Naim Byar, a causa del regolamento che impedisce l’utilizzo di giocatori classe 2005 che non hanno giocato nel club per almeno 2 anni (o 3 in prestito), il centrocampista franco-marocchino potrà essere un’arma in più per Rivalta che potrà schierare un giocatore in grado di dettare al meglio i tempi e garantire inserimenti che possono aumentare le potenziali azioni da rete della Primavera rossoblù. Come Byar, anche Tirelli, Mangiameli e soprattutto Karlsson che in diverse partite ha offerto prestazioni solide. Importante poi sarà l’apporto del settore offensivo, con Ebone e Ravaglioli che saranno chiamati ad alzare l’asticella.

Gianluca Sepe