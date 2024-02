Primavera. La paura in coda: il Frosinone continua la sua rimonta

Che colore ha la paura? Per la Primavera del Bologna è gialloblù. Gialloblù, come i colori sociali del Frosinone, che con la vittoria contro la Roma (allo scadere, rete decisiva firmata dall’argentino Luna) ha saputo rosicare altri tre vitali punti alla formazione di Vigiani, penultima, ma con i ciociari distanti tre lunghezze.

L’ultima della classe saluterà a fine anno il campionato: la banda di Gregucci sta facendo di tutto per riscrivere un racconto che a inizio stagione li vedeva già spacciati. E il Bologna? Non riescono a rialzarsi i rossoblù, che tra le mura amiche sono caduti contro il Lecce di Coppitelli, 3-1, arcigno e cinico nei momenti decisivi e capace di passare grazie alla doppietta di Burnete e al gol di Daka. La timida reazione rossoblù è arrivata a inizio ripresa con il gol di Ravaglioli, che sembrava potere dare speranza a un gruppo che ha l’umore sotto i tacchi e che anzi, sente sempre più vicina la paura di un patatrac calcistico (leggasi retrocessione) senza uguali.

Obbligatorio, analizzare tanto il calendario del Bologna quanto quello del Frosinone: il prossimo turno vedrà il Bologna a Firenze, mentre il Frosinone ospiterà il Cagliari; successivamente impegno casalingo del Bologna con l’Hellas, ‘trasferta’ in casa Lazio per i ciociari. Ma l’appuntamento che potrebbe risultare decisivo è quello di fine marzo, con la squadra di Vigiani impegnata proprio contro il Frosinone. Ci si giocherà tutto: anche se gli undici punti di vantaggio (ora ridotti a tre) che il Bologna aveva a fine gennaio raccontano bene di una formazione in crisi, tecnica e umorale. Giacomo Guizzardi