Primavera. L’emozione cresce:. Byar e compagni si preparano al debutto con lo Shakhtar

Un pareggio, una vittoria e una sconfitta. E’ iniziato così il cammino della Primavera di Claudio Rivalta, 2 punti in più del Bologna dei grandi e segnali che molti hanno indicato come incoraggianti nonostante la partita persa contro la Roma nell’ultimo turno.

I baby rossoblù hanno offerto una prestazione solida anche contro i giallorossi e seppur con qualche sbavatura non hanno sfigurato contro i vicecampioni d’Italia, tentando con un forcing finale di strappare il pareggio (2-1 il risultato finale).

Una base solida per impostare una stagione che vedrà per la prima volta la Primavera impegnata nella Youth League, la Champions League riservata alle squadre under 19.

Un’ulteriore occasione per i gioiellini di Rivalta per mettersi in luce e poter guadagnare quell’esperienza internazionale fondamentale anche nell’ottica dell’ipotetico grande salto che alcuni di loro potrebbero fare la prossima stagione.

In estate ad esempio Naim Byar è stato, complice gli infortuni in mediana, un punto fermo nelle amichevoli della squadra di Italiano e il suo ritorno con il gruppo di Rivalta aggiunge senza dubbio qualità al centrocampo.

E allo stesso tempo anche Menegazzo, De Luca e Ravaglioli hanno avuto spesso spazio nelle rotazioni. Dal mercato sono arrivati diversi giocatori interessanti, su tutti il terzino Dimitar Papazov già titolare inamovibile e l’attaccante Tomas Castillo Alvarez dall’Estudiantes.

C’è poi anche Jan Labedzki, tra gli ultimi del mercato estivo, con il quale il Bologna potrebbe ripetere una crescita simile a quella di Urbanski. I baby rossoblù non scenderanno in campo questo weekend come la prima squadra per le partite della Nazionale, con il match della quarta giornata che li vedrà opposti ai parietà del Cesena.

Il 18 settembre invece inizierà, al pari degli uomini di Italiano, l’avventura europea: avversari di turno gli under 19 dello Shakhtar Donetsk. Un’occasione per iniziare a sognare in grande.

Gianluca Sepe