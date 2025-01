Primavera: ore 16. C’è la Fiorentina:. Colucci cerca subito il brindisi

Va a caccia della prima vittoria dal suo ritorno sulla panchina del Bologna Primavera mister Leonardo Colucci che alle 16 a Crespellano guiderà i suoi ragazzi contro la Fiorentina nel derby dell’Appennino valido per il 22° turno di campionato. Pessina e compagni sono reduci da due pareggi contro Juventus e Genoa e sono alla ricerca del primo acuto di questo 2025 e soprattutto di un ritorno alla vittoria nel Primavera 1 che manca ormai da quasi tre mesi. Tra i convocati manca ancora Nail Byar che è alle prese forse con un infortunio muscolare mentre figurano i tre nuovi acquisti Ivanisevic, Jaku e Addessi. Colucci poi potrà contare anche su un ritrovato Menegazzo, autore di una doppietta contro la Juventus. L’obiettivo dunque sarà tornare a vincere per muovere ancora la classifica e scacciare definitivamente la crisi che aveva anche portato all’avvicendamento in panchina con l’arrivo di Colucci per l’esonerato Rivalta. Attualmente il Bologna si trova a 20 punti e l’ambizione è quella di rilanciarsi per ambire a qualcosa di più dopo aver visto allontanare il sogno play-off che all’inizio della stagione sembrava essere un target più che alla portata. Di fronte però ci sarà una Fiorentina particolarmente in forma, reduce da una striscia di quattro risultati utili consecutivi: i ragazzi di Daniele Galloppa arrivano alla trasferta bolognese dopo tre convincenti vittorie rispettivamente contro Udinese, Milan e Cremonese, alle quali si aggiunge anche il precedente 4-4 nel derby contro l’Empoli. I baby rossoblù saranno anche chiamati a riscattare la gara di andata quando Baroncioni e compagni furono sconfitti 3-1.

Gianluca Sepe