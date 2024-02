Promozione: oggi osteria grande sul campo del casumaro. Fossolo-Trebbo, 1-1 nel derby della paura

E’ terminato 1-1 il derby salvezza tra Fossolo e Trebbo che, ieri, ha aperto la quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione girone C. Al vantaggio dei padroni di casa firmato Santaniello ha risposto, nella ripresa, il solito Cini. Oggi, alle 14,30, scenderanno in campo le altre sei compagini bolognesi che militano in questo raggruppamento. La capolista Osteria Grande, prima con sette punti di vantaggio sulla principale inseguitrice Solarolo, farà visita ai ferraresi del Casumaro con un orecchio puntato sulla sfida della rivale ravennate, impegnata sul terreno di gioco dello Junior Corticella.

L’Atletico Castenaso, tornato prepotentemente in corsa per un posto nei playoff, farà visita allo Sparta Castel Bolognese mentre il Felsina ospiterà il Mesola. L’Msp, che sta cercando di tirarsi fuori dalla zona playout, cercherà di uscire indenne dal difficilissimo terreno di gioco della Comacchiese mentre l’Anzolavino, che occupa la penultima posizione, affronterà tra le mura amiche il Consandolo.