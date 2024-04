Quote scudetto. I bookmakers ora puntano su Saputo

Quanto vale, nelle prossime tre stagioni, lo scudetto del Bologna? Cinquanta volte la posta. E un trionfo in una competizione europea? Venticinque volte la posta. Ora che, a cinque giornate dalla meta, la qualificazione alla Champions League appare a portata di mano tanto vale esagerare e, per chi ne ha voglia, scommettere sui successi futuri del club di Saputo. Su Goldbet e Better l’ipotesi che da qui al 2027 il Bologna possa vincere lo scudetto è quotata a 50. La quota invece scende a 25 per chi punterà sulla possibilità del club rossoblù di conquistare un trofeo continentale, sempre entro il 2027. Fantascienza? Forse. Di sicuro chi a inizio stagione ha puntato sull’inimmaginabile ipotesi di un Bologna in Champions potenzialmente si è pagato il soggiorno a Valles, dove i rossoblù faranno il ritiro dal 22 luglio al 3 agosto.

m. v.