Rossoblù, le ultime curve prima del futuro. Joshua: "Se resterò? Non posso dirlo ora"

"Mi dispiacerebbe se Motta andasse via", sospira Riccardo Orsolini. Mentre Joshua Zirkzee fa correre un mezzo brivido lungo la schiena dei tifosi, con una previsione ...sospesa: "Se giocherò la Champions col Bologna? Per quanto ne so finora sì: però non posso dire niente".

Tracce di futuro rossoblù tra rombi e sgommate di Formula 1. Perché la Juve bussa alle porte, ma con la qualificazione alla Champions in tasca probabilmente non c’è modo migliore per alleggerire un po’ la tensione dell’antivigilia che distrarsi con gli assi delle quattro ruote.

E così ieri pomeriggio un bel pezzo di Bologna, da Orsolini a Ferguson, da De Silvestri a Zirkzee, passando per altri compagni di squadra e alcuni membri del club (Motta e gli uomini del suo staff non hanno partecipato al blitz), hanno fatto un salto all’Autodromo di Imola per assistere alle prove del Gran Premio di Formula 1, ospiti del box della Racing Bulls, il team di Faenza erede della storica scuderia Minardi, con proprio l’ex patron a fare da padrone di casa. Giusto il tempo di distribuire autografi, firmare maglie e prestarsi ai selfie dei tifosi che l’obiettivo di telecamere e microfoni sono diventati i rossoblù più di grido.

A cominciare da Joshua Zirkzee ("mi dispiace davvero che non sia stato convocato dalla sua nazionale per gli Europei", aveva detto Motta in conferenza stampa), galvanizzato dalle diavolerie in pista del connazionale Max Verstappen, che ieri ha centrato la settima pole-position di fila. "Impossibile non seguire il mio connazionale che è una leggenda olandese", ha osservato Zirkzee. Che poi ha risposto così a una domanda sul futuro: "Se giocherò la Champions League col Bologna? Per quanto ne so finora sì, ma non posso dire niente. Intanto pensiamo a finire bene la stagione, poi torneremo dopo le vacanze e vedremo cosa accadrà".

Accadrà che non sarà facile, né così conveniente, per il club rossoblù trattenerlo dal momento che la clausola dei 40 milioni da versare per la rescissione del contratto vale per tutti, non solo per il Bayern. Mentre Gian Carlo Minardi faceva gli onori di casa insieme al sindaco di Imola Marco Panieri e Gianluca Vacchi, grande tifoso rossoblù, si univa allegramente alla comitiva, Riccardo Orsolini, imbeccato dalla solita domanda ("cosa farà Thiago?") ha lanciato un mezzo appello al suo allenatore: "Sono valutazioni che non spetta a noi fare, ma mi dispiacerebbe se andasse via: è chiaro che tutti ci auguriamo che possa rimanere. Noi siamo solo umili giocatori che vogliono cercare di proseguire questo percorso". E che, se restasse il loro demiurgo sul campo, avrebbero sicuramente il compito facilitato. A Casteldebole, però, purtroppo sfrecciano altri presagi.

Massimo Vitali