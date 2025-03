Sabato si gioca a venezia: ma la prevendita e’ ferma. Trasferta al Penzo ’congelata’: atteso il verdetto

La prevendita per Venezia-Bologna? Tutto ancora tace. Ed è un silenzio abbastanza assordante ad appena due giorni dalla gara. In ballo ci sono il migliaio di posti del settore ospiti del Penzo, al costo di 40 euro. Ma la spesa, comprensiva di un doppio trasferimento in traghetto, sarebbe forse il male minore se solo i biglietti fossero acquistabili. E invece la prevendita non è ancora partita.

In compenso ieri si è appreso che nella riunione dell’altro ieri l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha inserito Venezia-Bologna in una lista di undici partite a rischio nei prossimi due turni dei vari campionati di calcio, rinviando ogni decisione alle valutazioni del Casms (il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) "per l’individuazione – si legge nel documento – di adeguate misure di rigore". Al momento non sembra profilarsi il rischio della trasferta vietata ma a due giorni dalla partita il giallo resta, così come l’ansia dei tifosi rossoblù.

m. v.