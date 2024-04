Saelemaekers La più bella fuga per la vittoria

Alexis Saelemaekers lancia la fuga: la fuga per la Champions e l’Europa. "E’ ancora lunga, mancano ancora tante partite, ma questa è una vittoria importante. Molto importante".

Lui che era arrivato fino alle semifinali nella Coppa dalle grandi orecchie con il Milan e come principale volta da copertina dell’estate, nella sfida che può valere la stagione non tradisce. Un passo sopra, soprattutto agli avversari: sua la palla per la sovrapposizione di Calafiori, dal quale arriva il cross per la rovesciata di El Azzouzi, sua l’imbeccata in area per El Azzouzi, che innesca Zirkzee per il 2-0. Suo, soprattutto, il gol che chiude la partita e stoppa la rimonta della Roma all’interno dei novanta minuti e forse nella corsa al quarto posto: scatto che taglia a fette la difesa, El Azzouzi innesca Zirkzee, che di prima lancia Saelemaekers verso Svilar per il cucchiaio dell’1-3 in quella che fu la casa di Francesco Totti, maestro di questo colpo.

"Il mio pallonetto? Conosco Svilar dalle giovanili, sapevo che di solito aspetta la fine per buttarsi a terra e ne ho approfittato", racconta Saelemaekers, che con il portiere giallorosso ha trascorso 7 anni tra il 2010 e il 2017. Sono i dettagli che fanno la differenza e il belga lo dimostra, in una serata che può contribuire in maniera decisiva a scrivere una pagina di storia, li sfrutta a proprio vantaggio.

Impresa compiuta, +7 sulla Roma e +8 sull’Atalanta, con scontri diretti favorevoli. E terzo posto a due punti.

"E’ una gioia incredibile, stasera abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare".

Partita perfetta, il Bologna vince, convince, non sbaglia ancora una volta con una big, imponendosi in una partita chiave attraverso il gioco.

"In questa stagione il gruppo ha fatto la differenza: siamo come una famiglia, siamo tutti importanti, sia chi è in campo sia chi è in panchina, siamo contenti. Ora continuiamo a ragionare gara per gara, a fine stagione vedremo dove saremo arrivati".

Morde il freno, alla fine Saelemaekers. Consapevole che il Bologna dovrà evitare il rischio di pensare che il più sia fatto a cinque gare dalla fine, ma pure con la consapevolezza, che questi tre punti fanno la differenza.

"Mancano cinque gare, è ancora lunga. Ma questa è una vittoria importante, che pesa". E che lancia il Bologna: parte il conto alla rovescia, se la Roma non dovesse vincere a Udine nel recupero dei 20 minuti con l’Udinese, al Bologna mancheranno 9 punti all’aritmetica Champions League.