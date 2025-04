Santiago Castro pronto per il rientro: sfida contro il Napoli da titolare

Santiago Castro stringe i denti: il numero 9 è abile e arruolabile per la sfida di lunedì sera con il Napoli. Ieri l’attaccante argentino ha avuto il via libera dai medici per tornare in gruppo, dopo aver testato le proprie condizioni e ha svolto l’intera seduta con i compagni. La contusione all’alluce del piede destro rimediata in nazionale alla vigilia della sfida con il Brasile è quindi superata. L’attaccante viaggia verso il ritorno: probabilmente da titolare.

Dopo Empoli Dallinga è tornato ad accusare dolore a causa della pubalgia e negli ultimi due giorni è stato gestito tra lavoro personalizzato e differenziato: insomma, l’olandese è da gestire, sarà a disposizione, ma Castro spera e confida di poter tornare titolare.

Dipenderà dall’allenamento di oggi e dalla rifinitura di domani, dalla condizione che l’argentino dimostrerà di avere. Insomma, i due sono in ballottaggio, sarà scelta tecnica di Italiano e Castro potrebbe spuntarla, in virtù del fatto che l’olandese è reduce da due gare giocate in tre giorni e sta accusando lo sforzo.

Per un Castro che esce dall’infermeria, c’è un altro rossoblù che rischia di entrarci: è Nicolò Casale. Il centrale ha accusato un risentimento al polpaccio e ieri non ha svolto la seduta in gruppo: oggi sono previsti gli accertamenti che stabiliranno se ci sia lesione ed eventuali tempi di recupero.

Casale, tra i migliori a Venezia, sperava di riprendersi la maglia con il Napoli, ma anche in virtù dello stop darà continuità alla coppia Beukema-Lucumi.

Anche perché l’intenzione è cavalcare l’onda di entusiasmo dopo aver ipotecato la finale di Coppa Italia e se le condizioni dei rossoblù lo permetteranno il tecnico dovrebbe cambiare poco o nulla al pronti via: il rientro di Castro è una mossa, l’altra, obbligata, è Holm per l’infortunato Calabria, anche se De Silvestri spera in una maglia in difesa a protezione di Skorupski, con Beukema, Lucumi e Miranda.

In mezzo, conferma in vista per Freuler e Ferguson, sulla trequarti per Orsolini, Odgaard e Ndoye.

Nel turn over sperano di entrare Pobega, Lykogiannis e Dominguez: ma solo qualora i titolarissimi dovessero accusare segni di stanchezza dopo la Coppa Italia.

Il fatto che Bologna-Napoli si giochi in posticipo lunedì, dopo la sfida del Castellani di martedì garantisce margini per recuperare le forze e poter schierare la squadra dei titolarissimi, nel primo dei tre confronti al vertice che segna l’inizio del rush finale per l’Europa che conta.

Marcello Giordano