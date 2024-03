Santiago Castro, verso la prima convocazione con la Virtus Bologna

Santiago Castro viaggia verso la prima convocazione. Se poi andrà in panchina resta da vedere, ma è comunque più che probabile. Sentire Thiago Motta per credere, l’argentino lo ha già convinto: "Santiago è arrivato molto bene, si sta inserendo nel migliore dei modi. E’ presto ma l’ho visto molto propositivo negli allenamenti, se continua così avrà un grande futuro". Zirkzee e Ndoye lo hanno già preso sotto la loro ala, portandolo anche alla partita della Virtus e ritraendosi in foto social con lui con la scritta ‘fratelli’. Insomma si è subito fatto ben volere, il 19enne argentino. Ed evidentemente notare negli allenamenti. La conferma arriva da Motta: "Ha grande fame, voglia di difendere, di correre, di aiutare, si è inserito bene con il gruppo. Sono contento fino ad oggi". Vietati i paragoni, specie con Lautaro, che potrebbero nuocergli: "Castro è Castro, spero che dimostri la sua migliore versione di sé stesso. Deve concentrarsi nell’essere la miglior versione di sé stesso". Una cosa è certa: Thiago ha 26 giocatori disponibili e tra titolari e panchina potrà portarne 25, convocandone 26 e mandando uno in tribuna a Bergamo: possibile sia Bagnolini, terzo portiere. Castro viaggia verso la prima convocazione. Marcello Giordano