Sartori ha già il futuro in serbo. Ilic sbarca subito a Casteldebole

Trovato l’accordo con il Partizan, il Bologna ha accolto nella giornata di ieri Mihajlo Ilic (20 anni) ed è pronto a chiudere il primo affare di questo mercato di gennaio, con l’innesto del difensore centrale nel giro della nazionale Under 21 serba. Tra oggi e domani il ragazzo svolgerà le visite mediche all’Isokinetic, dopo essere sbarcato ieri in città. Salvo sorprese sarà lui il sostituto di Kevin Bonifazi, partito in prestito alla volta di Frosinone. Nelle prime ore seguite all’accordo seguito con il Partizan di Belgrado, c’era il dubbio che il ragazzo potesse tornare alla base per sbarcare a Casteldebole solo in estate. Nelle ultime ore è seguita la sensazione che la decisione sia ormai presa: uno dei due slot da extracomunitario a disposizione del club rossoblù sarà speso proprio per Ilic, che sarà messo a disposizione dei rossoblù da subito.

Ci sarebbe modo e tempo per valutare il ragazzo ed eventualmente decidere di rispedirlo in prestito fino a fine stagione al Partizan, ma l’evoluzione che sta imboccando questo mercato di gennaio pare suggerire al club rossoblù l’idea di mettersi in casa da subito il rinforzo difensivo: sia per la difficoltà di portare in porto i due attaccanti extracomunitari Castro (19) e Magno (21), sia per le richieste dello Spezia per Amian.

Non solo, però: a questo argomento va aggiunto, a prescindere dalla prima partita toppata da inizio stagione a oggi di Calafiori a Cagliari, che l’ex Roma è in odor di nazionale e su di lui stanno arrivando sondaggi, cosa che impone alla dirigenza rossoblù di ragionare anche in chiave futura. Perché su Calafiori sono arrivati i contatti da parte di Inter, Juventus, Milan, Napoli e pare pure del Tottenham. Per quel che riguarda il suo futuro ci sarà tempo per parlarne, anche perché dipenderà dall’eventuale qualificazione europea dei rossoblù. Ma Sartori e Di Vaio sono chiamati a pensare in anticipo a quello che potrebbe essere il futuro. Ergo, chiuso l’accordo per Ilic con il Partizan sulla base di 3,5 milioni di euro più bonus, con contratto quinquennale da circa 400mila euro a stagione per il ragazzo, Thiago Motta avrà modo di vederlo all’opera e farsi un’idea del centrale di difesa, considerato che oggi è in programma la ripresa degli allenamenti. Il tutto mentre è ormai stato definito il prestito fino al 31 dicembre 2024 di Sosa al Montreal, rientrato a Bologna dalla Dinamo Zagabria e girato ai canadesi.

Ma non è finita. A un passo la definizione del prestito di Corazza alla Ternana, dove il rossoblù ritroverà i compagni di Primavera Pyyhtia e Raimondo, oltre agli ex rossoblù Sorensen e Viviani. Resta da capire se in Umbria potrà approdare anche Urbanski.