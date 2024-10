SECONDA VITTORIA consecutiva PER RIVALTA. La Primavera è sbocciata. Gran rimonta e tris al Milan

3

MILAN

1

: Happonen, Puukko, De Luca, Markovic, Papazov; Menegazzo, Diop (20’st Lai), Byar (20’st Gattor); Labedzki (38’st Baroncioni); Ebone (33’st Tordiglione), Mangiameli (20’st Ravaglioli). A disposizione: Pessina, Tirelli, Nesi, Oliviero, Jaber. All. Rivalta.

MILAN: Pittarella, Bakoune, Paloschi, Dutu, Grilli (23’st Perera); Stalmach (35’st Ossola), Sala, Comotto (23’st Perin); Bonomi, Scotti (43’st Siman), Ibrahimovic (23’st Perrucci). A disposizione: Colzani, Nissen, Mancioppi, Parmiggiani, Lamorte, Colombo, Siman. All. Guidi.

Arbitro: Mazzoni di Prato.

Reti: 10’pt Bonomi (M), 30’pt Ebone (B), 33’pt Labedzki (B), 42’st Markovic (B).

Note: ammonito Bonomi.

Due successi in fila e il Bologna Primavera comincia a prendere il volo. Dopo il blitz a Lecce e la buona prova offerta in settimana a Liverpool in Youth League, i rossoblù si ripetono in casa col Milan, ribaltato a Crespellano 3-1 con le reti di Ebone, Labedzki e Markovic.

Buon inizio dei ragazzi di Rivalta, ma a passare per primi sono i rossoneri, al decimo: da corner, Dutu incorna sulla traversa, il primo a fiondarsi sul tap-in è Bonomi, che spinge in porta lo 0-1. Il Bologna reagisce e una ventina di minuti più tardi trova il pareggio, in mischia, a firma Tommaso Ebone (1-1). Ripreso, il Milan sbanda, e tre minuti dopo i rossoblù mettono la freccia: sponda dolce di Byar e Labedzki, con una conclusione potente e precisa sul primo palo, lascia sul posto Pittarella.

In avvio di ripresa, doppia ghiotta chance per parte. Al 51’, Byar punta il fondo e serve Mangiameli in area di rigore, l’attaccante rossoblù brucia sul tempo Paloschi, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Quattro minuti più tardi, invece, è Bakoune a divorarsi il pari, sparando alto a pochi metri dalla porta. La squadra di Guidi aumenta la pressione, ci provano Scotti e Bonomi, ma senza fortuna. La volata finale, però, è tutta rossoblù. A 3’ dal novantesimo, in mischia, Pittarella esce a vuoto, Markovic è puntuale invece nel siglare il tris e a mettere i sigilli sul match. Nel recupero, ci sarebbe anche spazio per il poker, con Ravaglioli che, servito direttamente da Happonen, aggancia il pallone, sterza e calcia a giro, trovando però una superlativa risposta di Pittarella.

Tre punti in tasca (11 in classifica, a pari merito con Inter e Genoa) e terza vittoria stagionale. Ora la pausa, poi la trasferta di Empoli.

Giovanni Poggi