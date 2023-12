Sfuma l’arrivo del gioiellino Adzic. Sono in rialzo le quotazioni di Tessmann

Sfuma un investimento in prospettiva per il Bologna: "La Juve è la Juve", fa sapere Igor Gluscevic, agente del talento diciassettenne montenegrino Vasilije Adzic in forza al Buducnost Podgorica. Il responsabile del settore giovanile rossoblù, Giovanni Sartori, e il diesse, Marco Di Vaio avevano tentato l’assalto prima di Natale nel tentativo di bruciare sul tempo la Juventus, con un’offerta da 3,5 milioni più uno di bonus per il centrocampista, come aveva spiegato il dirigente del Buducnost Delibasic: "E’ arrivata l’offerta più alta da tanto tempo a questa parte per un giocatore di 17 anni del Montenegro". Ma nelle ultime ore il club bianconero si è rifatto sotto pareggiando l’offerta e ipotecando l’affare Adzic, che salvo sorprese sbarcherà a Torino in estate, dopo aver compiuto i 18 anni. L’affare sfumato i 3,5 milioni che rimarranno in cassa possono cambiare i piani di mercato del Bologna, unita alla notizia che El Azzouzi è stato convocato dal Marocco per la Coppa d’Africa che partirà il prossimo 13 gennaio e terminerà l’11 febbraio.

Il Marocco, semifinalista agli ultimi mondiali è tra le favorite e il mediano rossoblù, che ha vinto l’ultima competizione Under 23 in estate, potrebbe assentarsi per circa un mese. In casa rossoblù si riflette sulla possibilità di dirottare l’investimento Adzic su un centrocampista: piace l’americano Tanner Tessmann (22 anni) del Venezia, già seguito in estate e autore di 4 reti e 3 assist in 19 presenze in questo campionato di serie B, ma i lagunari sono in corsa per la promozione (attualmente secondi) ed è tutt’altro che scontato che lascino partire un loro punto di forza a metà stagione.

In più data l’emergenza sugli esterni, a Casteldebole si lasciano la porta aperta per l’innesto di un centrocampista duttile impiegabile all’occorrenza sull’esterno, dopoi l’infortunio di Ndoye che ne vrà fino a febbraio. Morale: si attende il rientro in gruppo di Karlsson, per capire quale sarà l’impatto dello svedese al rientro e dove convenga intervenire. Di certo c’è che la priorità è l’innesto di un vice Zirkzee: presentata un’offerta di contratto quinquennale da circa 500mila euro a stagione a Santiago Castro (19) del Velez: c’è un accordo di massima, ma da rifinire, prima di passare a trattare con il club argentino il prezzo del cartellino con richieste che si aggirano sui 9 milioni.

Veliz (20) del Tottenham è un’alternativa. Rifiutato lo scambio Karamoh-Bonifazi con il Torino, con il difensore nel mirino anche di Sassuolo, Cagliari e Verona, mentre Van Hooijdonk piace al Celtic.