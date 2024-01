Si PUNTA al futuro. Occhi sui giovani talenti del 2005. Vata e Paumgartner

Sfumato il centrocampista offensivo montenegrino Adzic (17 anni), destinato a sbarcare alla Juventus in estate, ma non l’obiettivo di inserire giovani talenti nel Bologna del futuro. Ci sono un paio di 2005 che il Bologna ha monitorato con interesse nel recente passato e sui quali sta cercando di capire se e quanti margini di manovra ci siano. Piace Rocco Vata (18 anni), trequartista che può essere adattato sull’esterno, nazionale under 19 irlandese, di passaporto albanese nato a Glasgow: il ragazzo ha segnato in stagione 13 reti in 20 gare con la squadra riserve e ha collezionato 4 presenze in prima squadra: costi alti al momento.

L’operazione non è in chiusura. Resta da capire se il Bologna, a caccia di un vice Zirkzee, possa utilizzare come pedina di scambio per sbloccare l’operazione Van Hooijdonk, uno degli attaccanti che il club scozzese tiene marcato, dopo il rifiuto dello Sturm Graz di trattare il talentuoso Wlodarczyk (21) almeno fino all’estate. A proposito di 2005: si valuta il centrocampista Tim Aziz Paumgartner, un gol e un assist in Youth League con il Red Bull Salisburgo e protagonista anche con la maglia del Liefering.

m. g.