Skorupski: "Perdere così fa male". Ferguson: "Dispiace per i tifosi"

Il migliore in campo ci ha messo tutto il suo repertorio tra reattività e istinto evitando un passivo più pesante e mostrando a tutti ancora una volta il suo grande valore. Una prestazione maiuscola quella di Skorupski che tuttavia si è scontrata con la cocente delusione della sconfitta: "Fa male – esordisce il polacco – fa male perché eravamo in partita, abbiamo creato tante occasioni. Dovevamo essere più aggressivi. Abbiamo segnato il primo gol in Champions e pareggiato, poi ne abbiamo subito un altro. Siamo dispiaciuti". Skorupski ha chiuso la sua porta in quasi tutte le occasioni, ma non vuole chiudere quella della qualificazione, seppur complicatissima visto il solo punto e il penultimo posto: "Ci saranno altre tre partite quindi c’è ancora margine di miglioramento. Sono sicuro che andremo a giocarcela con tutti". L’estremo difensore del Bologna ha poi analizzato la prima rete subita, nella carambola innescata da Posch: "Siamo stati un po’ sfortunati. Bisogna essere più concentrati quando mancano 1-2 minuti e tenere il risultato, è molto importante andare negli spogliatoi in parità, invece di essere sotto. Purtroppo c’è stato un rimpallo, abbiamo creato una situazione sfortunata e abbiamo subito gol. Sono arrabbiato ma so che sono situazioni che capitano".

Poi guarda già ai prossimi impegni: "Bisogna essere forti mentalmente, dimenticare la partita e concentrarsi sul campionato. Stiamo lottando ma non dobbiamo sopravvalutare il nostro prossimo avversario, il Venezia. Speriamo di fare 3 punti".

Un concetto rimarcato da capitan Lewis Ferguson, finalmente titolare in Champions: "Siamo frustrati perché abbiamo giocato abbastanza bene per tanti minuti. Facciamo bene nei primi settanta metri poi davanti alla porta fatichiamo a creare occasioni. È difficile anche per i nostri tifosi: siamo come una famiglia e vogliamo tutti la stessa cosa. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla prossima". Visibilmente dispiaciuto anche Giovanni Fabbian che si è detto rammaricato: "Mi dispiace molto, perdere fa sempre male. Abbiamo giocato una buona partita di squadra. Siamo stati bravi a recuperare il risultato. Peccato che abbiamo subito il secondo gol quasi subito. Cercheremo di imparare da queste partite importanti". Un concetto ripreso anche de Sam Beukema che ha evidenziato come siano le piccole cose che ancora mancano al Bologna: "I dettagli fanno la differenza a questo livello, non solo oggi. Ogni volta che facciamo mezzo errore veniamo puniti, mentre se loro ne fanno noi non siamo così bravi ad approfittarne. Oggi siamo stati anche sfortunati, con il gol annullato a Dallinga in fuorigioco di un centimetro. Ora testa al Venezia e poi la Coppa Italia".

"Sembra che analizziamo sempre la stessa gara – dice Riccardo Orsolini –, non trovo le parole per esternare il dispiacere. Ci proveremo fino alla fine, daremo tutto per rendere onore a questa maglia e a questi tifosi".