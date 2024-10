La sorpresa di Zirkzee al Bologna: abbracci con gli ex compagni rossoblù

Liverpool, 2 ottobre 2024 - Una sorpresa, bella, ma forse nemmeno troppo inaspettata. Perché Manchester e Liverpool distano quaranta minuti scarsi di auto. Una distanza che non avrebbe potuto tenere lontano Joshua Zirkzee dai suoi ex compagni.

Ieri nel tardo pomeriggio, appunto, il centravanti olandese, passato in estate allo United per 42 milioni, si è palesato nell'hotel del centro di Liverpool che ospita il Bologna.

Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, ha fatto visita agli ex compagni di Bologna a Liverpool per la sfida di Champions League

Josh ha fatto un pieno di abbracci tra i rossoblù, con cui il legame non si è mai interrotto, come testimoniato anche sui social in questi mesi: non ultimo, il post che ha fatto per il debutto in Champions League della sua ex squadra contro lo Shakhtar.

L'occasione per rivedere una famiglia dentro la quale Zirkzee sarà sempre ben accolto, dal momento che ha lasciato un ottimo ricordo anche umanamente.

L'attaccante olandese - che sta attraversando un momento difficile con il suo United in Premier League - ha fatto un grande in bocca al lupo ai suoi compagni per la storica notte che li aspetta stasera ad Anfield. Dove uno Zirkzee avrebbe fatto comodo, eccome.