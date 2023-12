Sorprese e rivoluzioni. Il Bologna è in crescita, l’Udinese in picchiata: opposti allo specchio

Correva il 5 ottobre 2022, quando il Bologna presentava alla stampa Joshua Zirkzee e a seguito del ko per 3-0 in casa della Juventus, con i rossoblù quartultimi dopo 8 giornate con 6 punti, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori si esprimeva così a margine della conferenza: "A maggio l’Udinese ha chiuso il campionato con un punto in più del Bologna, 47 a 46. Oggi ce ne sono tredici di differenza. Non riesco a capire il perché ma non credo ci sia questa differenza di valori". All’epoca l’Udinese era quarta, vera rivelazione, con 19 punti, ma l’annata avrebbe poi dato ragione al dirigente rossoblù: anzi il Bologna avrebbe chiuso nono a 54 punti, 8 in più dell’Udinese. Bologna in crescendo, Udinese in frenata e il trend non è cambiato, anzi: il mondo è capovolto. Oggi, dopo l’anticipo della Fiorentina, il Bologna è quinto, più di una sorpresa perché di giornate ne sono trascorse 17. Di più: vincendo oggi in Friuli i rossoblù salirebbero al terzo posto per qualche ora, a quota 34, aspettando il risultato di Milan-Sassuolo in programma alle 18.

Nell’attesa, un dato è certo: dopo 17 giornate, il Bologna ha 12 punti in più rispetto alla diciassettesima giornata dello scorso campionato. Ergo, è la squadra che migliorata di più, davanti persino alla capolista Inter (’solo’ +10).

L’Udinese quartultima a quota 14 con una sola lunghezza sulla zona retrocessione, è la seconda squadra peggiorata di più (dopo il Napoli, -17) con 11 punti in meno della scorsa annata. Sono 17 i punti che separano Bologna e Udinese oggi, e la differenza questa volta è tutta a favore di un Bologna reduce da cinque risultati utili consecutivi in campionato, ovvero da 4 vittorie (tre consecutive con Salernitana, Roma e Atalanta) e un pareggio con il Lecce.

E le vittorie consecutive diventano 4, considerando l’impresa di Coppa, mentre 6 sono i successi consecutivi al Dall’Ara, con i rossoblù che di recente si sono sbloccati anche lontano dalle mura amiche: con Salernitana e Inter. Campionato da record per i rossoblù che puntano all’Europa. Il tutto al cospetto di un’Udinese che non ha mai vinto in casa, che ha battuto il Milan a San Siro strappando 11 pareggi con un bilancio di 2 ko 6 pareggi al Bluenergy Stadium. Ma attenzione a Cioffi, pronto a stravolgere l’undici titolare e a puntare tra i pali su Okoye, per cercare la reazione e punti salvezza.