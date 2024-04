Soulé delude, Zortea impressiona. Per l’ex Bonifazi un ritorno positivo

Turati 8. Provvidenziale su Aebischer e Castro nella ripresa, miracoloso su Ndoye all’ultimo secondo.

Okoli 6,5. Sfiora il gol di testa da calcio d’angolo, raddoppia Saelemaekers e Zirkzee. Gara solida.

Romagnoli 6. Limita Zirkzee in avvio, ma la sofferenza cresce a mano a mano che passano i minuti. Costretto al giallo e nel finale si perde Ndoye in area: graziato.

Bonifazi 6. Fuori da fine gennaio per un intervento al menisco, rientra da ex e lo fa con sicurezza nel primo tempo. Soffre nella ripresa e si perde Castro.

Zortea 6,5. Costringe al giallo Saelemaekers, spinge e trova cross pericolosi. Nella ripresa vira a sinistra, sfiorando il gol da fuori area. La torre concessa a Ferguson per Ndoye è l’unica sbavatura.

Barrenechea 6,5. Ha in mano i ritmi della partita in avvio, macina 12 chilometri dimostrando di saper anche soffrire.

Mazzitelli 6. Rompe e riparte, va alla conclusione, le prende e le dà. Gara di intensità e generosità, non sempre di qualità.

Valeri 5. Crea per Reiner e Cheddira in avvio, ma quando il Bologna cambia l’inerzia emergono le carenze: sostituito.

Soulé 5. Si accende solo a sprazzi, pericoloso con i piazzati per Okoli e Mazzitelli, più che su azione.

Reiner 5. Murato da Lucumi in un paio di occasioni, poi si perde.

Cheddira 6. Svaria e si danna, fa reparto e conclude. Buona gara, ma da solo davanti a Skorupski non sfrutta un regalo di Calafiori.

Brescianini 6. Dentro per Reiner nella ripresa per dare sostanza a una mediana che ha perso il controllo. Aiuta la squadra a non affondare.

Lirola 6. Un paio di inserimenti e tanta attenzione difensiva sulla destra.

Seck 6. Finale da punta di movimento.

Garritano ng.

Cuni ng. Ha il contropiede da tre punti al 92’, ma Lykogiannis recupera.

All. Di Francesco 6. Il Frosinone non vince dal 21 gennaio, resta in zona retrocessione ma si conferma vivo, con il secondo punto in due partite.

Voto squadra 6.

Marcello Giordano