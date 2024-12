Stankovic e Oristanio ci provano. Idzes è ingenuo, Busio va a strappi

Stankovic 6,5 Attento sulle conclusioni dalla distanza di Freuler e Miranda, provvidenziale nella ripresa su Karlsson e due volte su Odgaard. Non può nulla su Ndoye e Orsolini. Idzes 4 Ingenuo fallo da rigore su Dallinga nella ripresa, si perde Ndoye sul 3-0.

Svoboda 5 Il Bologna spesso salta il centrocampo ma quando nella ripressa gioca palla a terra sono guai e dorme pure lui sul rigore del 2-0.

Sverko 5,5 Dietro deve chiudere qualche buco di Haps e Ndoye è cliente scomodo. Rimedia anche un giallo, ma è il meno peggio dietro.

Candela 5,5 Dopo 50 secondi tenta una rovesciata su cross di Busio. Mette un buon pallone per Oristanio. Efficace in spinta, anche se non sempre in contenimento quando Miranda ribalta il fronte.

Duncan 6 Recupera buoni palloni e non rinuncia a giocare. Rimedia un colpo, esce all’intervallo.

Nicolussi Caviglia 5 Spreca un assist di Oristanio sparando in curva dal limite e perde il pallone da cui nasce il 3-0.

Haps 4 Placca Ndoye in area provocando il rigore. Dello svizzero non prende nemmeno la targa: fuori all’intervallo. Oristanio 6,5 Scappa a più riprese a Miranda e Lucumi. Mette palloni interessanti in rifinitura, Freuler lo ferma a un passo dall’1-0 su cross di Candela. Ha gamba e intuizioni per creare la superiorità numerica.

Busio 6 In fase offensiva cerca e trova spaziature per far male: mette Pohjanpalo e Candela in condizione di colpire, ma i compagni non riescono a sfruttare le intuizioni. Regista avanzato di fosforo, non sempre di gamba e fisico: va a strappi.

Pohjanpalo 5 Ha una palla nel primo tempo: Moro recupera e lo mura su un rigore in movimento. Al minuto 81 ci prova al volo ma Skorupski c’è.

Ellertsson 5 Soffre Ndoye.

Yeboah 5 Con lui il centrocampo cala, si infortuna ed esce.

Crnigoj 5 Timido.

Altare 5 Incerto.

Raimondo sv

Allenatore Di Francesco 5. Quarta sconfitta consecutiva, la panchina traballa e il nervosismo monta: rimedia un giallo per proteste. Il Venezia crolla, al venticinquesimo gol subito. Voto squadra 5

Marcello Giordano