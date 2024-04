Thiago e i vice-Lewis. Urbanski o Fabbian, le alternative

Urbanski o Fabbian: queste le prime soluzioni studiate da Thiago, in vista di un finale di stagione che costringerà il Bologna a fare a meno di capitan Ferguson. A ieri non ci sono state ancora vere e proprie prove di formazione che lascino intuire il possibile undici titolare per il posticipo di lunedì con la Roma che vale una bella fetta di Champions.

Ma il tecnico ha sempre provato una mediana tre duttile e fluida, con l’ex Inter e il polacco come interno con libertà di inserimento e attaccare lo spazio e risultare trequartista aggiunto.

Di cambiare spartito e passare a un 4-2-3-1 più spiccato, con Saelemaekers sulla trequarti e Ndoye al posto del belga sull’esterno, per ora non è emersa evidenza, anche se mancano tre giorni alla sfida e non ci possono essere ancora certezze sulle intenzioni di Motta.

Non ci sono certezze, ma indicazioni sì. Il sistema che ha portato fin qui in orbita il Bologna, che nelle ultime 10 partite, con 23 punti, è la squadra che insieme al Milan ha ottenuto più punti (23) dopo l’Inter (26). E allora avanti con il 4-1-4-1 o 4-3-3 che dir si voglia, con Freuler davanti alla difesa e probabilmente Aebischer, che insieme con il connazionale si candida per ereditare la fascia da capitano.

Moro ed El Azzouzi, salvo sorprese, si giocheranno una maglia al fianco di Freuler, ma Aebischer è favorito. In difesa ballottaggio Lucumi-Calafiori per far coppia con Beukema, mentre sugli esterni dovrebbero viaggiare verso la conferma Posch e Kristiansen. Saelemaekers si candida per tornare dopo la squalifica: da esterno sinistro, non da trequarti, perché evidentemente è percepito fin qui come elemento offensivo puro, con Orsolini e Ndoye che si giocano l’altra maglia da esterno a supporto di Zirkzee.

Niente Ferguson e niente Odgaard: anche ieri allenamento differenziato, niente Roma, possibile il suo recupero solo in vista dell’Udinese.

