Thiago Motta alle prese con i dubbi di formazione, chi schierare contro il Monza?

Un giorno alla gara casalinga con il Monza e un dubbio per reparto da sciogliere. Thiago Motta riflette sull’undici titolare da schierare con il Monza e pure su quali armi tenere a gara in corsa, soluzione spesso decisiva per i rossoblù. Il primo dubbio è davanti, con Urbanski ed Ndoye a contendersi la maglia da titolare sulla corsia sinistra d’attacco, orfana dello squalificato Saelemaekers. E Karlsson? "Sta bene mentalmente e fisicamente, ma ci sono altri che stanno meglio di lui", ha spiegato il tecnico rossoblù, che per la seconda gara di fila dovrà rinunciare ad Odgaard, alle prese con noie muscolari e recuperabile per Roma.

Morale, spazio a chi va più forte e in ascesa sembra esserci il polacco, subentrato proprio Saelemaekers a Frosinone. Ndoye è a caccia del riscatto personale dopo le due occasionissime fallite all’ultimo secondo nell’ultima gara: "La prossima volta segnerà e noi lo festeggeremo tutti insieme, perchè Dan è un ragazzo che fa del bene al gruppo e a se stesso". Fiducia a Ndoye, da parte di Motta, che potrebbe usare l’esterno come arma tattica spacca partita a gara in corso, come già a Frosinone dove il colpo del ko è rimasto in canna. Urbanski è duttile, non è esterno puro, ma potrebbe garantire più equilibrio nelle idee di Motta, nella prima parte di gara: il ballottaggio comunque è ancora aperto e la decisione al riguardo arriverà nella giornata di oggi.

Altro ballottaggio riguarda la difesa. Beukema è tornato dopo due settimane di stop ed è a disposizione. Lo sono pure Lucumi e Calafiori, ma quest’ultimo è diffidato e la prossima gara sarà all’Olimpico contro l’inseguitrice Roma. Il tecnico potrebbe anche pensare di reinserire Beukema e mettergli minuti nelle gambe, per risparmiare il rischio squalifica a Calafiori ed evitarsi di andare all’Olimpico con due titolari e il solo Ilic, ancora in fase di apprendistato come alternativa, in caso di problemi. Ma qualora Thiago dovesse optare per non fare calcoli, ecco che la coppia Beukema-Calafiori, tecnicamente e tatticamente parlando, potrebbe essere ritenuta la più idonea per affrontare la squadra di Palladino. La riflessione è in corso e legata anche alla gara con la Roma, per via del rischio squalifica che pende su Calafiori e sulla mancanza di alternative, oltre al fatto che Beukema rischierebbe di arrivare al big match senza gare nelle gambe da tre settimane.

Dubbio anche in mezzo: Aebischer potrebbe trovare conferma, ma Fabbian scalpita per ritrovare spazio, in un Bologna a caccia di gol: perché il centrocampista è uno dei bomber aggiunti di questo Bologna. I punti fermi in vista del Monza paiono essere Skorupski tra i pali, Posch e Kristiansen sulle fasce di difesa, Freuler e Ferguson in mediana e Orsolini e Zirkzee in attacco. Per gli altri, oggi sarà il giorno decisivo per lo sprint verso la maglia da titolare per una sfida da vincere per continuare a guastare i piani delle big sulla strada verso la Champions e l’Europa.