Thiago Motta dopo il ko con l’Udinese: “Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà”

Udine, 30 dicembre 2023 – “Dobbiamo continuare a lavorare con umiltà e coraggio”. È una sconfitta che non mina il percorso fin qui fatto in classifica dal Bologna quella arrivata contro l’Udinese, con lo stesso Motta che fa i complimenti alla formazione friulana: “Complimenti a loro per la gara fatta, hanno applicato la loro strategia. Sono riusciti a portare la partita dove gli conveniva, noi gli abbiamo concesso troppe transizioni veloci. Dopo l’1 a 0 è diventato tutto più difficile”.

E la formula per digerire in fretta il ko Thiago sembra averla: “Dobbiamo continuare sulla nostra strada e pensare alla prossima partita. Cosa è mancato? Dovevamo mantenere la nostra idea fino alla fine e crederci, lì è mancata solidità. Sapevamo che squadra venivamo ad affrontare”.

La chiusura, invece, dimostra la compattezza del tecnico col suo gruppo: “Tutte le sconfitte sono dolorose. Analizzeremo la gara e vedremo dove possiamo migliorare”.