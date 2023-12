Udinese Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 30 dicembre 2023 – Ultima fatica di un 2023 da incorniciare per il Bologna di Thiago Motta, reduce da quattro successi consecutivi (Coppa Italia compresa). Questo pomeriggio, ad Udine, servirà però migliorare il dato del rendimento lontano dal Dall’Ara, visto che solamente a Salerno sono arrivati i tre punti. Alle 15 di oggi si affrontano quindi i rossoblù di Thiago Motta, che cercano un successo per tenersi stretti il quarto posto in classifica, e l’Udinese di Gabriele Cioffi, momentaneamente quartultima forza del campionato.

Dove vedere la partita

Il match di questo pomeriggio tra Udinese e Bologna sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn, con Orsato della sezione di Schio chiamato alla direzione arbitrale del match.

Come arriva l’Udinese

Tante le difficoltà che stanno al momento affrontando i friulani, in difficoltà in classifica e alla ricerca di soluzioni che possano allontanare la zona calda di classifica. Una di queste soluzioni Cioffi sembrerebbe averla individuata in Okoye, portiere classe 1999 arrivato in estate dal Watford e pronto quest’oggi a prendere il posto di Silvestri tra i pali. Scelta che pagherà? Cioffi lo spera. In difesa dovrebbe essere confermato in blocco il terzetto che è sceso in campo contro il Torino, con Ferreira, Perez e Kristensen. Sulle fasce, con Zemura ancora out, nuova chance per Ebosele e Kamara. Ballottaggio tra Samardzic e Lovric in mediana, con Walace davanti alla difesa e Payero a completare il reparto. Dovrebbe partire in posizione più avanzata invece Pereyra, pronto per fare da spalla a Lucca.

Come arriva il Bologna

Qualche cambio rispetto alla gara contro l’Atalanta lo ha in mente anche Thiago Motta, che in settimana si è visto costretto a rinunciare a Ndoye (out sei settimane) e che alla vigilia ha deciso di escludere dalla trasferta in Friuli Bonifazi, sempre più lontano dai colori rossoblù. In porta si viaggia verso la conferma di Skorupski, con Posch, Beukema e Calafiori pronti per partire dall’inizio. Sull’out mancino piccolo ballottaggio, con Kristiansen al momento favorito su Lucumi, visto in quella posizione una settimana fa contro i nerazzurri. A centrocampo non si dovrebbe toccare il terzetto formato da Moro, Freuler e Ferguson, mentre in avanti – vista la non ancora ottimale condizione di Orsolini – è pronto per la sua prima titolarità in serie A il classe 2004 Urbanski, pronto a disimpegnarsi sull’out di sinistra con Saelemaekers impegnato sull’altro versante. Al centro dell’attacco, manco a dirlo, ci sarà Zirkzee.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (3-5-2): 40 Okoye; 13 Ferreira, 18 Perez, 31 Kristensen; 2 Ebosele, 32 Payero, 11 Walace, 4 Lovric, 12 Kamara; 37 Pereyra, 17 Lucca.

Allenatore: Gabriele Cioffi.

Panchina

1 Silvestri, 93 Padelli, 3 Masina, 5 Guessand, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 27 Kabasele, 6 Zarraga, 8 Quina, 21 Camara, 24 Samardzic, 7 Success, 15 Akè, 26 Thauvin.

BOLOGNA (4-3-3): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 33 Calafiori, 15 Kristiansen; 6 Moro, 8 Freuler, 19 Ferguson; 56 Saelemaekers, 9 Zirkzee, 82 Urbanski.

Allenatore: Thiago Motta.

Panchina

23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 26 Lucumi, 16 Corazza, 22 Lykogiannis,29 De Silvestri, 17 El Azzouzi, 20 Aebischer, 80 Fabbian, 7 Orsolini, 77 Van Hooijdonk.

Segui qui la diretta dalle 15