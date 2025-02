L’Udinese multerà l’attaccante. Rigore ’rubato’, Lucca si scusa: "Da solo non sono nessuno»

Alla fine ha chiesto scusa, Lorenzo Lucca, dopo il rigore che ha calciato contro il Lecce, scatenando le proteste dei compagni di squadra e mettendo l’Udinese al centro di tanti titoli. Lo ha fatto citando la canzone di Lucio Corsi, secondo a Sanremo: "Volevo essere un duro. Però, da solo, non sono nessuno", ha scritto ieri in un post il centravanti dell’Udinese che aveva ignorato i compagni e litiganto con loro, soprattutto con il capitano Tahuvin che aveva sbagliato gli ultimi due rigori. Subito dopo la trasformazione del penalty il tecnico dei bianconeri Runjaic ha sostituito Lucca (nella foto) con Bravo.

In settimana la questione sarà affrontata da club, allenatore e squadra, ma a quanto risulta i provvedimenti saranno soltanto di natura economica. Già nell’intervallo la situazione si era tranquillizzata dopo l’intervento del direttore sportivo Gokhan Inler e del terzo portiere Daniele Padelli, e anche il viaggio di ritorno è trascorso tranquillo. Lo staff tecnico si riunirà, in settimana, con il capitano Thauvin, i giocatori e Lucca per capire quale tipo di provvedimento adottare: probabilmente una maxi multa interna.