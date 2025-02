Udinese-Empoli 3-0, doppietta di Ekkelenkamp

Udine, 16 febbraio 2025 – In un pomeriggio di gol e spettacolo al Bluenergy Stadium, l’Udinese travolge 3-0 un Empoli sempre più in crisi (due punti racimolati nelle ultime dieci giornate dai toscani) e si porta a una sola lunghezza dalla Roma. Altri tre punti raccolti con pieno merito dai bianconeri non hanno perso tempo e, dopo essere partiti con la quinta innestata, hanno sbloccato la situazione al 19’ con la deviazione vincente di Ekkelenkamp su tiro di Atta. La reazione dell’Empoli non ha tardato ad arrivare ma agli uomini di D’Aversa è mancata concretezza: ben tre le occasioni sprecate infatti da Kouamé. Opportunità che i toscani hanno pagato a carissimo prezzo nella ripresa quando i bianconeri hanno ulteriormente alzato i decibel del loro gioco e hanno chiuso la pratica con la seconda rete di Ekkelenkamp e il sigillo finale di un Thauvin oggi in grandissimo spolvero.

Primo tempo

La gara si accende immediatamente grazie a un’Udinese che parte a ritmi alti e già al sesto sfiora il vantaggio con un’azione che si sviluppa sulla corsia di sinistra e porta alla girata di Lucca dal centro dell’area, che finisce alta sopra la traversa. Immediata la reazione dell’Empoli che prova a rendere la pariglia prima con un tiro di Colombo murato dalla difesa avversaria e poi con Kouamé che spreca un filtrante di Henderson spedendo dal cuore dell’area il pallone sul fondo, a pochi centimetri dal palo. Un brivido che non scompagina i piani dei friulani, i quali continuano a manovrare non dando punti di riferimento a centrocampo e creando un’altra palla gol con Lovric che dal limite scocca un mancino indirizzato verso l’incrocio dei pali e neutralizzato dal grande intervento di Silvestri. Sono però maturi i tempi del gol bianconero, che arriva al 19’ quando Ekkelenkamp spizza con il piede un tiro dalla distanza di Atta spedendo il pallone in fondo al sacco. L’Empoli incassa, riordina le idee e in un primo tempo contraddistinto dai continui cambi di fronte riesce nuovamente a rendersi pericoloso ancora con Kouamé, che prima spreca un’occasione a tu per tu con Sava e poi, dopo aver anticipato Solet, colpisce nettamente fuori misura da ottima posizione. Errori che i toscani rischiano di pagare a caro prezzo perché prima dell’intervallo i friulani sprecano una clamorosa opportunità con Lovric che manca il giusto tempo di tiro all’interno dell’area piccola.

Secondo tempo

Lo spettacolo la fa da padrone anche in un avvio di ripresa in cui l’Udinese schiaccia l’acceleratore alla ricerca di un raddoppio che prima Thauvin, sbilanciato (regolarmente) da Cacace al momento del tiro, e poi Atta, il cui tiro (generato da un’invenzione sulla destra dello stesso Thauvin) viene murato all’altezza del dischetto del rigore dall’intervento con la schiena di De Sciglio, non concretizzano. Non è comunque da meno – sul fronte opposto – l’Empoli che con Maleh, che a porta praticamente spalancata non riesce ad insaccare di testa il pallone, getta alle ortiche l’opportunità del pari. I fuochi d’artificio non sono però finiti perché le due squadre continuano a giocare a viso apertissimo, con Lucca che al 59’ lambisce il palo esterno e Sava che al 61’ nega in pochi secondi la gioia del gol prima a Colombo e poi a Gyasi. Una mancanza di concretezza, quella dell’Empoli, che si tramuta in un conto salatissimo al 65’ quando Ekkelenkamp veste nuovamente i panni dell’eroe di giornata ribadendo in rete la respinta di Sava su un tiro di Lucca. Una doppietta che gli garantisce la standing ovation del Bluenergy Stadium quando, al 75’, con Ehizibue lascia il posto a Sanchez e Rui Modesto, i quali – assieme agli altri neoentrati Pafundi e Iker Bravo – danno ai bianconeri le forze fresche per chiudere in avanti la gara e mettere il sigillo finale allo scoccare del 90’ con Thauvin che di testa spedisce in rete un cross al bacio dalla destra di Payero. Il tabellino: Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue (dal 74’ Rui Modesto), Bijol, Solet, Kamara; Atta (dal 64’ Payero), Lovric (dall’81’ Pafundi), Karlstrom, Ekkelenkamp (dal 74’ Sanchez); Thauvin, Lucca (dall’81’ Iker Bravo). All. Runjaic Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi (dal 75’ Sambia), Henderson (dall’85’ Konate), Grassi, Cacace (dall’85’ Kovalemko); Kouame, Maleh (dal 75’ Zurkowski); Colombo (dal 62’ Colombo). All. D’Aversa. Marcatori: Ekkelenkamp (Udi. 19’ e 65’), Thauvin (Udi. 90’).