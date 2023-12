L’entusiasmo di Thiago Motta: “Vittoria meritata e grande maturità”

Bologna, 10 dicembre 2023 – Prima vittoria esterna arrivata, e l'entusiasmo di Thiago Motta post Salernitana-Bologna è palpabile: “Ci mancava questo successo fuori casa, ci eravamo andati vicini spesso e oggi abbiamo giocato un primo tempo molto buono, con un bel calcio e un’ottima fase difensiva. Nella ripresa abbiamo mancato il 3-0, poi loro sono tornati in partita ma abbiamo gestito il finale, e la vittoria è meritata, con grande maturità. Si può dire che oggi abbiamo capitalizzato bene. Ottima prestazione di Saelemaekers come dei compagni, Alexis ora deve continuare così. Questi ragazzi si trovano bene insieme, si aiutano, mi dispiace per chi partecipa di meno ma io ricordo sempre che abbiamo bisogno di tutti”.

Protagonista di serata Joshua Zirkzee, alla sua prima doppietta in Italia: “Sono molto felice, non solo per i gol ma per la vittoria. Bellissimo primo tempo, nel secondo abbiamo avuto qualche difficoltà ma è andata bene. Ora questa gara è già nel passato, pensiamo alla prossima. Era comunque importante vincere in trasferta, anche mostrando lo spirito che questa squadra ha messo in campo per mantenere il vantaggio”.