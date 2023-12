Salernitana Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 10 dicembre 2023 – Smaltire in fretta la delusione e trovare la prima vittoria fuori casa: con questi due obiettivi in mente si presenta il Bologna all’Arechi, tana della Salernitana, che ospiterà alle 18 di oggi la gara tra i campani allenati dall’ex Filippo Inzaghi e i rossoblù di Thiago Motta. Quattordici i punti di differenza tra le due squadre, che arrivano al quindicesimo turno di campionato con la stessa voglia di vincere: in campo alle 18, come detto, con Dazn che garantirà la copertura televisiva dell’evento. Il fischetto designato è invece Sozza di Milano.

Come arriva la Salernitana

Sono ultimi, i granata, e alla disperata ricerca di punti pesanti per iniziare ad allontanarsi dalla zona calda: la formazione di Inzaghi viene dalla pesante sconfitta rimediata in casa della Fiorentina, e per l’ex tecnico – tra le altre – anche del Bologna sono fin qui arrivati cinque punti nelle sei gare disputate. Per fronteggiare i rossoblù, oltre a fare forte affidamento sul fattore stadio, Inzaghi si dovrebbe affidare al 3-5-2: in porta c’è Costil, con Ochoa ancora ai box, protetto da una linea a tre formata da Lovato, Gyomber e Pirola. Sulle fasce conferme per Mazzocchi e Bradaric, mentre partirà inizialmente a centrocampo Candreva, con compiti offensivi e di inserimento. Mediana completata da Maggiore (in vantaggio su Bohinen) e Coulibaly. Dovrebbe esserci Dia, Ikwuemesi in vantaggio su Simy ma tutto dipenderà dalle condizioni della punta durante la rifinitura. Nel caso, spazio all’ex Crotone.

Come arriva il Bologna

Non recupera nessun giocatore Thiago Motta, costretto ad affidarsi agli stessi diciannove elementi presenti al ‘Via del Mare’ una settimana fa. Nonostante questo, previsto qualche cambio nell’undici titolare rispetto alla formazione scesa in campo contro il Lecce: davanti a Skorupski dovrebbe rivedersi Beukema, con Lucumi a fare coppia con l’olandese e Posch e Calafiori, in ballottaggio con Kristiansen, sulle fasce difensive. In mediana si dovrebbero rivedere Aebischer e Freuler insieme dal primo minuto, con Fabbian chiamato a fare la differenza a gara in corso; inamovibile, invece, Ferguson. Davanti non è così sicuro del posto Saelemaekers, comunque in vantaggio su Lykogiannis, mentre sono certi di partire dall’inizio Ndoye e Zirkzee.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): 56 Costil; 66 Lovato, 23 Gyomber, 98 Pirola; 30 Mazzocchi, 87 Candreva, 25 Maggiore, 18 Coulibaly, 3 Bradaric; 10 Dia, 22 Ikwuemesi.

Allenatore: Filippo Inzaghi Panchina 1 Fiorillo, 65 Salvati, 5 Daniliuc, 6 Sambia, 17 Fazio, 28 Bronn, 7 Martegani, 8 Bohinen, 9 Simy, 11 Botheim, 20 Kastanos, 21 Cabral, 33 Tchaouna, 99 Legowski.

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Calafiori; 20 Aebischer, 8 Freuler; 11 Ndoye, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee.

Allenatore: Thiago Motta

Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Kristiansen, 22 Lykogiannis, 6 Moro, 80 Fabbian, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.

Segui qui la diretta dalle 18