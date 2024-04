Tifosi: Odgard e Kristiansen festeggiati a vergato. Ultime curve per quota tremila all’Olimpico L'obiettivo di portare 3000 tifosi a Roma per sostenere il Bologna è sfida difficile ma sentita. La prevendita supera i 2000 biglietti, ma trovare mezzi per la trasferta è ora il problema principale. Euforia palpabile tra i tifosi rossoblù.