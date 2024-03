Un Bologna da standing ovation. Calafiori e Lucumi giganteggiano. Applausi bipartisan per Freuler. Kristiansen, un diesel affidabile

Skorupski 6 Bravo dopo un quarto d’ora a volare sul tracciante di Lookman, meno al 28’ quando respinge come può la sciabolata di Zappacosta, rendendo il pallone giocabile per l’affondo del nigeriano. Nella ripresa i compagni gli abbassano davanti una saracinesca e non deve sporcarsi nemmeno i guantoni.

Posch 5 Ingenua (e un po’ fiscale) l’ammonizione che prende dopo soli 6’ per un’entrata su De Ketelaere. Lookman è scatenato e spesso imprendibile. Thiago vede che non è serata e lo toglie.

Beukema 6,5 Sfortunato, ma anche poco reattivo, sulla corta respinta di Skorupski che gli sbatte sulla coscia e diventa un assist per l’1-0 di Lookman. Ma è la sola macchia in una prestazione all’insegna della sicurezza, anche da terzino destro.

Calafiori 7,5 Sempre nel vivo della contesa, mette un’infinità di rattoppi a una tela, quella rossoblù, che nel primo tempo si lacera in troppi punti. Ma lui c’è sempre e a maggior ragione c’è nella ripresa, giganteggiando a tutto campo.

Kristiansen 6,5 Poco sintonizzato su Zappacosta e con l’aggravante che chi dovrebbe aiutarlo su quella quella fascia, ovvero Ndoye, in fase difensiva nel primo tempo latita. Nella ripresa però registra piede e posizione e dalla sua parte non passa nemmeno uno spillo.

Freuler 7 Prima volta da ex a Bergamo, nel primo tempo non scherma come dovrebbe sulle ‘sgasate’ degli atalantini. Poi sale in cattedra e lavora bene il pallone che Saelemaekers tramuta nel rigore dell’1-1. Alla fine standing ovation della curva atalantina per lui.

Fabbian 5 Non trova mai la posizione e lo spunto giusto. E’ una delle facce della grande sofferenza rossoblù del primo tempo.

Ferguson 7,5 Presente nella sofferenza e presente in zona gol. Sesto sigillo in campionato: chi lo ferma più?

Ndoye 6,5 Fino all’intervallo a sinistra brilla per assenza, poi si fa valore aggiunto quando Thiago gli cambia fascia.

Zirkzee 7,5 Il tacco che smarca Saelemaekers quando il belga si prende il rigore, la freddezza nel trasformarlo (e sono dieci in campionato). Basta e avanza.

Lucumi 7,5 Il suo secondo tempo incarna la perfezione assoluta.

Urbanski 6,5 Fisicità e tecnica. Ingresso di sostanza.

Aebischer sv

Odgaard 6,5 Si batte come un leone e sfiora il gol. Il ricambio perfetto.

Allenatore Motta 8 Tiene il suo Bologna sempre in partita e incarta i tre punti nella ripresa con cambi al fosforo: su tutti Saelemaekers e Lucumi.

Voto squadra 8

Massimo Vitali