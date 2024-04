Un Bologna poco brillante. Skorupski, rientro da numero uno. Orso ispira, Saelemaekers non gira. Un Calafiori senza i super poteri

Skorupski 6,5. Nel primo tempo, quando il Frosinone azzanna al collo i rossoblù, sventa alla grande due minacce vere: al 9’ sulla fuga di Cheddira e al 27’ sull’incornata di Okoli. Poi apre l’ombrellone e si gode un sole quasi estivo.

Posch 5. Valeri lo mette costantemente in ambasce. Tanti appoggi sbagliati, tanta imprecisione.

Calafiori 5. Capita anche a Superman di incappare in una giornata storta. Al 9’ libera Cheddira davanti a Skorupski. Altro brivido a inizio ripresa quando serve al polacco un pallone ingovernabile.

Kristiansen 5. Vedi alla voce Posch: mille imprecisioni e zero sostegno alla manovra.

Freuler 6. Nel primo tempo fatica a schermare le folate dei ciociari, ma sa limitare gli errori. Cresce nella ripresa, insieme a tutta la squadra. E al 94’ avrebbe anche potuto firmare il gol-partita se Ndoye, sulla respinta della traversa, si fosse scansato.

Orsolini 6. Nel primo tempo è una delle poche tracce di vita sul pianeta morto rossoblù. Al 66’ la palla che scodella ad Aebischer per il più facile dei gol è una magata (non sfruttata). Poi Motta lo toglie: scelta discutibile.

Aebischer 5,5. Tanto corsa, non sempre con profitto, e l’occasione più unica che rara di diventare l’uomo della provvidenza quando al 66’ Orsolini lo smarca davanti a Turati. Il gol sbagliato è un errore suo o una prodezza del portiere del Frosinone? Nel dubbio la palla non entra.

Ferguson 5,5. Battagliare questa volta non serve se viene meno la lucidità. Però al 94’ è in area avversaria a fare la sponda per i due gol mancati da Ndoye. Saelemaekers 5. Nel primo tempo sulla fascia non tiene un pallone che sia uno. Giusto sostituirlo.

Zirkzee 5. Due sole giocate degne del suo nome e poi nebbia fitta, nonostante un sole che spaccava la pietre.

Urbanski 6. Si salva perché mette il piede in due azioni da gol. Ma non scaccia l’impressione di essere ancora un po’ acerbo. Fabbian 5,5. Non meglio di Aebischer.

Lykogiannis 6. Palla illuminata per Castro, che spreca. E diagonale da urlo in difesa. Bell’ingresso.

Castro 5,5. Sul cross di Lykogiannis si smarca bene ma a tre metri dalla porta bisogna buttarla dentro.

Motta 5,5. Nel primo tempo il suo Bologna fa scena muta. Meglio dopo l’intervallo, ma togliere Orsolini quando serve fare gol non sembra una grande idea. Se Ndoye avesse segnato tutto sarebbe passato in cavalleria. Ma questo è il calcio.

Voto squadra 5,5.

Massimo Vitali