Un Di Gregorio provvidenziale. Errore pesantissimo per Colpani

Di Gregorio 7,5 Il migliore: nel primo tempo parata provvidenziale su Orsolini e diversi interventi in mischia, salva in uscita su Ferguson a inizio ripresa e su Orsolini. Preciso anche in impostazione.

Birindelli 6,5 Concede poco o nulla a Urbanski nel primo tempo, se la cava su Orsolini nella ripresa. Chiusura preziosa su Ferguson a inizio ripresa, in cui rischia di conquistare il secondo giallo dello scozzese.

Izzo 6 Gioca spesso al limite, talvolta sporco. Ma rende la vita dura a chi passa dalle sue parti, compreso Lucumi, che marca a uomo sui piazzati.

Marì 6,5 E’ lui che guida la difesa e sporca in angolo una conclusione su angolo di Ferguson, salvando i suoi. Di testa sono quasi tutte sue. A.

A. Carboni 6 Soffre Orsolini, che gli va a più riprese e sfiora il gol. Ma non rinuncia a spingere, sfiorando l’assist per Djuric. Costretto al cambio.

Akpa Akpro 6,5 Si attacca a Ferguson a tutto campo. E non rinuncia a strappi e ripartenze che fanno male. Quantità e qualità.

Bondo 6 Quantità in mediana. Colpani 5,5 Le due azioni pericolose del Monza nel primo tempo nascono da lui: palla sulla testa di Pessina e avvia il contropiede concluso da Djuric, ma al 4’ della ripresa si divora il vantaggio in semirovesciata e lì si spegne.

Pessina 6,5 Schierato trequartista, aggiunge qualità e densità alla mediana. E’ lui ad avviare il contropiede a inizio azione concluso da Colpani.

Zerbin 7 In avvio prende il giallo di Orsolini e da lui partono contropiedi micidiali. Vince il duello con Posch, suo anche l’assist sprecato da Colpani Djuric 6 Si batte, ci prova di piatto su cross di Carboni: poteva far meglio, ma fa reparto

Pereira 6 Dentro nella ripresa, concede poco a Ndoye.

Gagliardini 6 Rinforza la fase difensiva.

Maldini 6 Vivace, entra in partita con piglio.

V. Carboni sv

Colombo sv

Allenatore Palladino 6,5 Il Monza risponde ai ko con Torino e Napoli. Soffre, ma non rinuncia mai a ripartire e sfiora il vantaggio. Nonostante la salvezza sia in cassaforte la squadra ha sangue caldo e non ha staccato la spina. Un merito.

Voto squadra 6,5

Marcello Giordano