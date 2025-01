Un gol di Tonin vale un punto in trasferta: per Colucci si tratta del secondo pari di fila dal suo ritorno. Lunedì il derby con la Fiorentina. La Primavera a piccoli passi: 1-1 con il Genoa

GENOA1BOLOGNA1

GENOA: Lysionok; Deseri, Barbini, Klisys (44’st Ferroni), Meconi (29’st Arata); Fazio, Rossi, Arboscello; Carbone; Nuredini, Dorgu (44’st Papastylianou). A disp. Magalotti, Romano, Pallavicini, Mendolia, Goncalinho, Pagliari, Colonnese, Grossi. All. Sbravati.

BOLOGNA: Happonen; Puukko, Ivanisevic, Markovic, Papazov; Di Costanzo (13’st Jaku), Menegazzo, Byar (45’st Nesi); Tonin (37’st Labedzki), Castaldo (13’st Addessi), Ravaglioli. A disp. Pessina, De Luca, Castillo, Tordiglione, Baroncioni, Velilles, Mazzetti. All. Colucci.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 2’st Arboscello rig. (G), 19’st Tonin (B)

Note: ammoniti Markovic, Ivanisevic (B).

Seconda panchina per Colucci e secondo pareggio per il Bologna, che dopo aver fermato la Juve a Crespellano fa lo stesso col Genoa ma a domicilio. Nell’infrasettimanale giocato ieri pomeriggio allo stadio della Sciorba finisce 1-1, con Tonin a riprendere a metà ripresa i liguri, avanti momentaneamente grazie al rigore di Arboscello. Ancora niente vittoria per i rossoblù, ma un altro risultato che muove la classifica e che fa ben sperare in vista del futuro. Menegazzo e compagni salgono così a quota 20, sempre però ancorati alla zona playout, a +5 dalla Samp penultima e ad oggi retrocessa direttamente in Primavera2.

Happonen protagonista in avvio con due belle parate, la prima su Nuredini e la seconda su un’insidiosa punizione di Arboscello. Al 12’ ancora Arboscello e ancora Happonen, a sfidarsi l’uno con l’altro, ma il numero uno finlandese non si fa sorprendere, mettendoci il piede e salvando i suoi. Al 25’, il primo squillo della Colucci band, con un’incornata di Markovic. Prima dell’intervallo, invece, è botta e risposta tra Dorgu, fermato dal solito Happonen, e Ravaglioli, che costringe Lysionok agli straordinari. Ad inizio ripresa, il match si stappa. Nuredini finisce giù in area: Dini fischia e Arboscello trasforma (1-0). Ma al 64’, il Bologna pareggia. L’assist è del neo arrivato Jaku per Tonin, che con un bel destro potente incrocia il pallone sotto la traversa, inchiodando l’1-1.

Nel finale, l’equilibrio resiste, nonostante le chance create da Arboscello e Ravaglioli, ma senza centrare il bersaglio. Per i rossoblù è il quinto pari stagionale. Lunedì a Crespellano (ore 16) arriva la Fiorentina quarta in classifica, per un delicato derby dell’Appennino.

Giovanni Poggi