Una notte di lotta e di applausi. Beukema, la difesa è in buone mani. Freuler e Moro, fosforo e intuizioni. A Ndoye manca lo spunto brillante

Skorupski 6,5 La corta respinta sulla conclusione di Dimarco nell’azione dell’1-0 di Dumfries non è il massimo. Zero colpe sul 2-0 di Lautaro. Attentissimo invece nella ripresa, con in paio di parate che pesano.

Holm 6,5 Insensata l’uscita a centrocampo sul gol del 2-1. Ma nella ripresa sostiene la manovra e trova il suo primo gol in rossoblù.

Beukema 7 Anche lui prima dell’intervallo paga dazio a un posizionamento sbagliato. Ma è l’unica macchia in una prestazione maiuscola. Il salvataggio nel finale a due passi da Skorupski vale come un gol.

Casale 6 Un po’ col fiatone, gli errori non mancano, ma di riffa o di raffa quasi sempre ci arriva. Certo le situazioni scabrose le risolve sempre Beukema.

Lykogiannis 5,5 Purtroppo non ha il passo, e nemmeno l’attenzione necessaria, quando Dumfries in tap-in buca per la prima volta Skorupski. Ultimo baluardo su Lautaro nel 2-1: ma è un baluardo fragile. Tiene botta nella ripresa senza commettere altri errori.

Freuler 6,5 Si appiccica a Barella. Fisicità e fosforo che tengono sempre la squadra dentro la partita.

Moro 6,5 Titolare a sorpresa, al 9’ timbra un palo che sarebbe stato gol senza la paratona di Sommer. Sei minuti dopo è il suo destro dal limite che Castro tramuta in gol con una mezza magia. Piace all’Hajduk ed evidentemente c’è un perché. Ma se è questo serve ancora qui.

Orsolini 6 Primo tempo timido, ripresa di sana sfacciataggine: compreso l’assist per il 2-2 di Holm. Certo trovare qualcosa di costruttivo, assist escluso, è dura.

Ndoye 5,5 Lascia la verve nello spogliatoio. Gli manca lo spunto dei giorni migliori, compensa con la corsa. Ma bissa la prestazione opaca offerta con la Roma.

Pobega 6 Porta il suo mattoncino alla causa.

Ferguson 6 Idem come sopra.

De Silvestri 6 Provvidenziali chiusure da vecchia volpe dell’area di rigore.

Erlic sv Forse la sua ultima uscita in rossoblù, perché il Parma bussa alla porta.

Dallinga sv Fa muro anche lui nei pochi minuti che gioca.

Allenatore Italiano 7 Modella un Bologna che sta sempre dentro la partita, anche quando sembra esserne uscito. Il suo marchio di fabbrica si vede ormai da mesi, la zona Europa pure. Mezzo voto in meno perché nella ripresa non fa vedere il campo all’astro nascente Dominguez. Ma chapeau per il lavoro che sta facendo.

Voto squadra 7

Massimo Vitali