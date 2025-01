Colucci battuto 1-3. La Primavera manca ancora il decollo. Passa la Fiorentina

FIORENTINA 3

Bologna: Happonen; Nesi, Ivanisevic, Markovic, Baroncioni (10’st Papazov); Jaku (32’st De Luca), Nordvall (1’st Di Costanzo), Menegazzo; Tonin (1’st Labedzki), Castaldo (24’st Addessi), Ravaglioli. A disp. Pessina, Castillo, Tordiglione, Velilles, Mazzetti, Negri. All. Colucci.

Fiorentina: Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Scuderi; Ievoli (21’st Gudelevicius), Harder; Bertolini (22’st Mazzeo), Rubino, Caprini (46’st Trapani); Braschi (37’st Tarantino). A disp. Leonardelli, Fei, Sadotti, Lamouliatte, Keita, Romani, Puzzoli. All. Galloppa.

Arbitro: Di Loreto di Terni.

Reti: 25’pt Caprini (F), 43’pt Ravaglioli (B), 26’st Baroncelli (F), 48’st Rubino (F).

Note: ammoniti Nesi, Menegazzo (B); Bertolini, Kouadio (F); espulso 70’ Labedzki (B).

Niente da fare, questo Bologna non riesce proprio più a decollare. E’ arrivata ieri a Crespellano, contro la Fiorentina, la prima sconfitta dell’era Leo Colucci, dopo due pareggi consecutivi contro Juventus e Genoa, che avevano ridato morale e ossigeno alla classifica rossoblù. Prima di un altro brusco stop, il nono nelle ultime 11 gare, con i viola ad avere la meglio in volata, dopo il pari momentaneo di Ravaglioli prima dell’intervallo. In dieci dal 70’ per l’espulsione di Labedzki, Menegazzo e compagni vengono affondati dalle reti viola di Baroncelli e, nel recupero, di Rubino.

Giovanni Poggi