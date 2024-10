Van Dijk pressoché ineccepibile. Graverberch parte con i giri altissimi

Alisson 6 Distratto in costruzione: da due suoi errori nascono la traversa in fuorigioco di Ndoye e un tiraccio di Orsolini. Ma tra i pali produce un uscita bassa e una parata su Orsolini che salvano il Liverpool.

Alexander-Arnold 5 Spinge in avvio. Poi tira il freno a mano e in costruzione sbaglia nell’azione che porta al palo di Ndoye. Soffre lo svizzero.

Konaté 6 Bravo a mettere in fuorigioco Dallinga in occasione del gol annullato all’olandese. Le palle alte sono tutte sue: eccede in occasione del giallo con Beukema e sull’occasione di Ndoye chiude in ritardo.

Van Dijk 6,5 Pure lui si regala un giallo inutile con un fallo su Dallinga al pronti via, per il resto è ineccepibile.

Robertson 6 Reduce da una botta, si limita in proiezione offensiva, ma concede poco su azione a Orsolini.

Mac Allister 7 Sul vantaggio, recupera, scambia con Salah e arriva a concludere dal lato opposto. Recupera palloni, si propone, anche in occasione del 2-0. Macina chilometri sempre con qualità.

Gravenberch 6 E’ lo specchio del Liverpool. Parte forte e con due sgasate strappa la partita creando i primi pericoli con Freuler che non riesce ad arginarlo. Ma si concede a sprazzi.

Salah 8 Il Liverpool sbaglia spesso l’ultimo passaggio, lui no: suo l’assist per il vantaggio. Suoi un paio di strappi. Non è continuo, ma sa come incidere anche al piccolo trotto.

Szoboszlai 6,5 Vede i compagni, gioca semplice, sfiora il gol. C’è in interdizione e rimpalla un paio di possibili pericoli al limite dell’area e dai suoi piedi passa il raddoppio.

Diaz 5 Non entra mai in partita.

Nunez 5 Sprecone: ha tre occasioni nel primo tempo ma non trova la porta.

Diogo Jota 6 Toglie riferimenti offensivi ai rossoblù e il Liverpool torna a pungere.

Tsimikas 6 Blinda la fascia sinistra.

Gakpo 6

Bradley sv

Jones sv

Allenatore Slot 6 Non rinuncia ai big, a dimostrazione di non averla presa sotto gamba. Vittoria seppur soffrendo più del previsto.

Voto squadra 6

Marcello Giordano