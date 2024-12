Verso la juve. Fin qui in 600 all’Allianz Stadium

Sarà un Dall’Ara con poche presenze quello che stasera farà da cornice alla sfida di Coppa Italia col Monza. Del resto giocare di sera in un giorno lavorativo di dicembre non invita a sobbarcarsi imbarcate di freddo. E anche il Monza non è quel che si dice un avversario di cartello. La morale è che fino a ieri erano stati venduti circa 6 mila biglietti, compreso una settantina di tagliandi di curva ospiti (aperti tutti i settori, a prezzi popolari, tranne la curva San Luca). Non decolla nemmeno la prevendita per la trasferta di campionato di sabato in casa Juve: fin qui sono 600 i tifosi rossoblù che hanno acquistato un tagliando di settore ospiti dell’Allianz Stadium.