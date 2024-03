Verso la salernitana. Zirkzee domani può tornare in gruppo

E’ tornato in gruppo Karlsson, non ancora Joshua Zirkzee. Ma il ritorno dell’olandese è vicino: il numero 9 sta bruciando le tappe dell’infortunio occorsogli il 9 marzo nel finale di gara contro l’Inter. Dovrebbe lavorare a parte anche nella giornata di oggi, sostenendo nuovi test, con l’obiettivo di tornare in gruppo già domani contenendo nelle tre settimane i tempi di recupero si prospettavano attorno al mese. Dopo la lesione muscolare al bicipite femorale e lo stop, difficile quindi che Zirkzee possa essere titolare con la Salernitana: più proabile che tocchi a uno tra Odgaard e Castro (il danese è favorito), con Zirkzee che potrebbe essere buttato dentro a partita in corso, in caso di bisogno. Ma la buona notizia è che il suo rientro è vicino e che potrà lavorare a pieno regime in vista della prossima trasferta di Frosinone. Ergo, tra il possibile impiego a partita in corso con la Salernitana e Frosinone e Monza a seguire, Motta avrà tempo e modo di mettere minuti nelle gambe del suo numero nove per farlo arrivare al massimo della forma possibile allo scontro diretto Champions con la Roma che si disputerà all’Olimpico lunedì 22 aprile alle 18.30.

Marcello Giordano