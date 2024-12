Verso la viola. Domani la ripresa. Miranda e Lyko provano il recupero

Giornata di riposo, per i rossoblù: dopo il pareggio di Lisbona, il Bologna riprenderà ad allenarsi domani mattina alle 11 al centro Tecnico Niccolò Galli, a due giorni dalla sfida con la Fiorentina, in virtù anche del rientro a notte inoltrata dal Portogallo. Non riposeranno, però, Miranda e Lykogiannis: i terzini sinistri, ai box, hanno svolto allenamento differenziato anche ieri, mentre i compagni erano impegnati nella trasferta di Champions, per provare a recuperare in vista del big match di domenica alle 15, al Dall’Ara, con la Viola di Palladino.

Oggi replicheranno: l’obiettivo è rivalutarli domani, nella speranza che il fastidio al polpaccio dello spagnolo e la contrattura alla coscia sinistra del greco siano definitivamente archiviate. Intanto, si avvicina al rientro Aebischer: il percorso di recupero dall’operazione all’ernia inguinale è quasi ultimato, lo staff tecnico confida di riavere lo svizzero la prossima settimana, dopo la sfida con la Fiorentina.

Per El Azzouzi, invece, il rientro è in programma a fine mese, in vista della sfida con il Verona.

m. g.