VERSO SABATO. Con il Monza dubbio sugli esterni davanti

Odgaard è ai box per infortunio (stiramento), Saelemaekers per squalifica. Ergo: il primo tema su cui Motta dovrà ragionare da qui a sabato, quando al Dall’Ara alle 20,45 il Bologna sfiderà il Monza, è come reperire risorse alternative sulle corsie d’attacco. In teoria quelle due maglie possono finire sulla spalle di Orsolini e Ndoye, ma con Thiago l’opzione Urbanski è sempre in pole-position, assai più dell’opzione Karlsson, che continua a restare nel cassetto. Un’altra defaillance probabile col Monza sarà quella di Beukema, che continua a lavorare a regime ridotto per guarire dalla tendinopatia che gli ha già fatto saltare le gare con Salernitana e Frosinone. Prima di alzare bandiera bianca Thiago vuole però toccare con mano e lo farà da questa mattina a Casteldebole. Intanto in prevendita per la sfida col Monza, con curve e distinti praticamente esauriti, si viaggia tra le 24 e le 25 mila presenze.