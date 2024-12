Youth League. I giovani di Rivalta travolti dai poroghesi. L’avventura finisce qui

BENFICA

3

BOLOGNA

0

BENFICA: Votinovicius; Santos, Oliveira, Rui Silva, Parente; Freitas (36’st Quintas), Ferreira, Neto (1’st Gomes); Lima (8’st Manuel), Varela (8’st Fernandes), Moreira (8’st Ferreira). A disp. Ferreira, Peixoto, Gaspar, Martins. All.Vinha.

BOLOGNA: Pessina; Nesi, Jaber, Markovic, Papazov (15’st Baroncioni); Saputo (7’st Diop), Di Costanzo (7’st Nordvall), Libra (36’st Ravaglioli); Negri, Tordiglione, Tonin (25’st Mazzetti). A disp. D’Autilia, De Luca, Castaldo, Fiaschi. All. Rivalta.

Arbitro: Ishmael Barbara (Malta).

Reti: 4’pt e 34’pt rig. Moreira, 14’st Varela.

Note: ammoniti Rui Silva e Freitas.

Niente lieto fine in Youth League per il Bologna di Rivalta (nella foto), sconfitto 3-0 a Lisbona dal Benfica nell’ultimo turno della prima fase della cammino europeo. Che per i rossoblù si ferma qui, con appena due punti conquistati in sei gare e senza vittorie all’attivo.

Portoghesi più attrezzati e più motivati dei giovani rossoblù, già aritmeticamente fuori dai giochi dopo il pareggio di due settimane fa a Crespellano con il Monaco. Con questo successo invece, i lusitani, volano a quota 11 punti e accendono alla fase successiva. A decidere la sfida, una doppietta di Moreira: la prima rete dopo appena 4 minuti, il bis invece attorno alla mezz’ora. In avvio di ripresa, il 3-0 su incornata di Varela, con Pessina poi bravo in più occasioni ad evitare passivi ben peggiori nel finale.

Ora la testa andrà inevitabilmente al campionato, dove De Luca e compagni, dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, hanno bisogno di tornare a vincere per riavvicinarsi alla zona playoff. L’appuntamento è per domenica, quando la squadra di Rivalta sarà di scena a Roma ospite della Lazio.

Giovanni Poggi