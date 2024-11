Youth League: pari con il Lille. La Primavera fa 2-2 e viene eliminata. Rivalta: "C’è rammarico»

BOLOGNA

2

LILLE

2

BOLOGNA: Pessina; Nesi (25’ st Puukko), De Luca, Diop, Papazov; Labedzki, Nordvall (1’ st Di Costanzo), Gattor; Ravaglioli (25’ st Mazzetti); 25 Tonin (36’ st Tordiglione), Castaldo (45’ st Baroncioni). A disp. D’Autilia, Markovic, Libra. All. Rivalta.

LILLE: Merzouk; Toure (18’ st Goffi), Bonnechere, Cossier, Lucea; Baret, Imbondo (44’ st Apkakou); Diaoune, Boussadia (28’ st Fokam), Lachaab; Ayodele (18’ st Akale). A disp. Sajous, Hadiri, Livemont, Mokhtari, Diawara. All. Pichot.

Arbitro: Cerny (Repubblica Ceca).

Reti: 21’ pt Lachaab, 23’ pt Gattor, 14’ st Castaldo, 18’ st Toure.

Note: ammoniti Nesi, Diop, Lucea.

Bologna fuori dalla Youth League. Questa la sentenza netta arrivata ieri pomeriggio da Crespellano, dopo il 2-2 dei rossoblù di Rivalta con il Lille, non abbastanza per tenere aperti i giochi e vive le speranze di proseguire il cammino in Europa. Visti i risultati delle altre gare, anche un successo contro i francesi, molto probabilmente, non sarebbe bastato continuare a credere in quella che, già dopo le due sconfitte con Liverpool e Aston Villa, aveva assunto le sembianze di un’impresa quasi impossibile. Ma l’impegno non è mancato, anzi, i rossoblù hanno tenuto testa alla squadra di Pichot, giocando una partita solida, riscattando così, almeno in maniera parziale, il brutto scivolone in campionato contro il Sassuolo.

Buon Bologna in avvio. All’8’, Tonino non riesce a chiudere in porta una bella azione offensiva confezionata dal duo Ravaglioli-Gattor. Attorno quarto d’ora l’attesa reazione dei francesi, che sbattono per ben tre volte contro un Pessina superlativo, che però non può nulla al minuto 21 sul destro dai 20 metri di Lachaab, che strappa la sfida. Un giro di lancette, e il Bologna pareggia: cross perfetto di Papazov dalla sinistra e testata vincente ad incrociare di Gattor per l’1-1. A inizio ripresa, i ragazzi di Rivalta mettono la freccia, merito di Castaldo, che buca Merzouk con una conclusione sporca dalla distanza. Qualche minuto più tardi, Tonin avrebbe la chance per il tris, ma viene fermato da Merzouk, che fa da apripista al pari del Lille, al 63’, sul quale mette la firma, di potenza, Toure’. Poi, tanto equilibrio, fino al fischio finale. Secondo pari di fila, ma ininfluente. Ora la Fiorentina in Primavera, per ritrovare il sorriso. Così mister Rivalta nel post-partita. "C’è rammarico perché il nostro percorso in Youth League si fermerà dopo la gara contro il Benfica, ma abbiamo dimostrato di poter giocare contro tutti".

Giovanni Poggi