Zirkzee e il Milan separati da pochi milioni. Il Bologna guarda già oltre: Kouamé e Durán

Giornata di summit a Casteldebole: al centro tecnico rossoblù è atteso Silvio Pagliari, agente di Charalampos Lykogiannis, in scadenza di contratto al 30 giugno e con opzione di rinnovo annuale che scadrà fra quattro giorni. Va da sè che si tratterà il rinnovo del laterale sinistro greco, che spera nell’occasione di estendere l’accordo fino al 2026, partendo dalla base di 500mila euro netti, percepiti dal giocatore nell’ultima stagione. In base all’esito del faccia a faccia, il Bologna saprà se dovrà andare a caccia di un solo terzino sinistro o di due: alla vigilia dell’incontro, c’è ottimismo per il rinnovo, viceversa non si sarebbe tenuto il summit. Pagliari, però, lavora pure con Minieri: ovvero è nella scuderia di agenti che a Casteldebole rappresenta pure Orsolini e Fabbian, entrambi intenzionati a proseguire l’avventura col Bologna. Ma non è tutto: con Pagliari, Sartori e Di Vaio si aggiorneranno pure su Christian Kouamé (26) attaccante della Fiorentina, in scadenza al 2025. La Viola chiede circa 10 milioni per l’attaccante, che ha comunque anche in ballo un discorso rinnovo. Piace a Italiano, ma non è prima punta di ruolo e a oggi le priorità sono rappresentate da terzino sinistro (oltre a Wolfe dell’Az piace Jurasek del Benfica, in prestito all’Hoffenheim nell’ultima stagione) e la punta centrale. Più avanti, però, non è detto che Kouamè non possa tornare d’attualità.

Se la punta è prioritaria è perché il Milan prosegue il pressing serrato per Joshua Zirkzee. I rossoneri sono pronti a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni: la partita si gioca sulle commissioni da dare all’agente Kia Joorobchian, che da 15 milioni di richiesta è calato attorno ai 9-10. I rossoneri chiedono un ulteriore sconto, tra i 6 e gli 8 sono pronti a chiudere e attendono nelle prossime ore una risposta. Di certo c’è che vede probabile l’addio di Zirkzee anche il Bologna, che nelle ultime ore ha sondato con concretezza il terreno per Duràn (20 anni) dell’Aston Villa: tra i 20 e i 25 milioni la cifra richiesta dagli inglesi. Per ora i rossoblù attendono e continuano a marcare stretto Pavlidis (25). Priorità al terzino sinistro e alla punta. Ma a Casteldebole si pensa anche a un centrocampista e un terzino destro, qualora la partita De Silvestri dovesse portare a un nuovo ruolo per il capitano o a un addio.

Intanto il Frosinone ha chiesto informazioni per l’attaccante Raimondo, nazionale Under 20 di rientro dal prestito alla Ternana (9 reti in B al primo anno da professionista per il classe 2004), con contro richiesta di informazioni per Brescianini (24 anni, 4 gol e 2 assist). Caccia anche ai rinforzi per la Youth League: nel mirino l’attaccante esterno ucraino Kyrylo Pashko della Dinamo Kiev, che compirà 18 anni a luglio.