Bonucci: "Questa dovrebbe essere la mia ultima stagione. Alla Juve si sono sbagliati"

Napoli, 7 novembre 2023 - “Non penso di chiudere in Italia la mia carriera, questa dovrebbe essere la mia stagione finale: spero di finire la mia carriera all’Europeo con la Nazionale”. Parola di Leonardo Bonucci, che alla vigilia della sfida di Champions League fra il Napoli e il suo Union Berlino parla del suo passato, del suo presente e del suo futuro. Quella in corso, come raccontato dal difensore viterbese, dovrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della sua lunga carriera. Questo nonostante Bonucci si senta in forma. "Io mi sento ancora bene e vivo, riuscire a tenere i ritmi degli allenamenti come sto facendo per me è una risposta importante".

Capitolo Juve

Il classe '87 non perde l'occasione di togliersi un sassolino dalla scarpa nei confronti della sua vecchia squadra, la Juventus. "Negli ultimi due anni con la Juventus mi veniva detto che non potevo reggere certi ritmi, invece quando uno sta bene di testa ed è allenato nella maniera giusta, quando l'intensità è alta negli allenamenti, anche in partita succede di vivere 90' con una buona intensità - le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport - La Juve? E' forte, non avevo dubbi che facesse questa stagione, sento ancora i miei ex compagni e senza coppe è più facile gestire le forze. Il Napoli? Si è ripreso, diverte meno ma è più cinico, è sempre bello giocare in questo stadio caldissimo, per noi periodo brutto ma può essere partita che cambia la stagione. Nostalgia dell’Italia? C’è ma è stata una scelta fatta anche in previsione del futuro”.

La scelta della Germania

Sulla decisione di trasferirsi in Germania, Bonucci aggiunge: "Sono molto contento della scelta fatta, sto vivendo un'esperienza bellissima sia a livello sportivo, come esperienza, che a livello umano. Vivendo da solo a Berlino è ovvio che mi manchi la famiglia, però poi arrivo al campo e ho sempre grandi stimoli e gran voglia di esserci e aiutare la squadra. Il calcio è veloce, le cose possono cambiare da un momento all'altro e speriamo che questo cambiamento arrivi già da domani".