Botta e risposta (1-1). Orvietana, buon punto in trasferta. Poggibonsi pareggia in rimonta

POGGIBONSI: Pacini, Martucci, Belli, Bellini, Fremura, Valori (30’ st. Massai), El Dib, Borri (38’ st. Tanganelli), Mignani, Fracassini, Salvadori (10’ st. Vitiello). A disp. Baracco, Pisco, Palazzesi, Simi, Lepri, Castelli All.: Calderini

ORVIETANA: Rossi, Martini (21’ st. Sforza), Lattucchella (28’ st. Caravaggi), Ricci, Mauro, Berardi, Esposito (21’ st. Manoni), Orchi, Panattoni (38’ st. Quintero), Proia (26’ st. Fabri), Caon. A disp. Formiconi, Simic, Albani, Pellicia,. All.: Rizzolo

Arbitro: Spinelli di Cuneo, (1° Arshad di Bergamo, 2° Mulasano di Cuneo)

Marcatori: 8’ st. Panattoni, 15’ st. Mignani

NOTE: pomeriggio caldo, cielo sereno, terreno in buone condizioni.. Espulsi: Calderini. Ammoniti: Borri, Ricci, Manoni, Sforza, El Dib.

L’Orvietana torna da Poggibonsi con un punto che muove la classifica. I biancorossi di Rizzolo reclamano un calcio di rigore per un tocco con una mano in area dei giallorossi. Al 9’, Pacini respinge con i pugni una punizione battuta dalla destra dall’Orvietana con il Poggibonsi che si rende pericoloso con una discesa sulla sinistra al minuto 14: la palla, deviata dalla difesa, arriva sul secondo palo dove Salvadori tenta la conclusione al volo, ma la manda a lato. Il primo tempo si conclude con le squadre in equilibrio sul punteggio di zero a zero. La ripresa inizia in salita per il Poggibonsi: l’Orvietana, con una verticalizzazione, arriva in area di rigore. Caon, dopo un contatto dubbio con un difensore del Poggibonsi, serve Panattoni che, solo davanti alla linea di porta, insacca per lo 0-1. Il Poggibonsi pareggia subito grazie a una bella incursione sulla sinistra di Vitiello, che raggiunge il fondo e crossa al centro. La difesa respinge in modo impreciso, lasciando la palla nei pressi del dischetto del rigore, dove arriva Mignani che con il sinistro batte Rossi. Dieci minuti più tardi, il Poggibonsi sfiora il raddoppio: Vitiello intercetta bene a centrocampo e conduce palla fino all’area di rigore, tagliando in due la difesa. Con tempismo perfetto, scarica sulla destra per l’accorrente El Dib che, dopo un controllo col destro, spara alto. Triplice fischio e finisce 1-1 al Lotti.