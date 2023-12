Bournemouth-Luton, si rigioca la partita interrotta per il malore di Tom Lockyer

Bournemouth, 20 dicembre 2023 – Bournemouth-Luton verrà rigiocata integralmente. Lo ha deciso la Premier League che non ha ancora fissato la data del recupero, ma ha annunciato che non si riprenderà a giocare dal 59°, ovvero da quando il capitano degli ospiti, Tom Lockyer, sabato scorso è svenuto in campo colpito da un attacco cardiaco, per poi riprendersi ed essere portato in ospedale.

La Lega inglese sottolinea che la "decisione di sospendere la partita al 59° minuto è stata presa collettivamente da arbitri, giocatori, allenatori di entrambi i club e la Premier League. La Lega ringrazia il personale medico e tutti i soggetti coinvolti per la rapidità con cui hanno risposto a quella che era una situazione estremamente sconvolgente per tutti. Auguriamo a Tom una continua guarigione e i nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e tutti quelli del Luton Town FC".